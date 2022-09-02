Борис Хохряков поздравил работников «Самотлорнефтегаза»

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В первое воскресенье сентября Россия отмечает День работников нефтяной и газовой промышленности.
В Югре на этой неделе состоялся ряд мероприятий, приуроченных к этому празднику. Одно из них – «Черное золото Югры». «Самотлорнефтегаз» каждый год принимает участие в конкурсе и каждый год становится его лауреатом. В этот раз он взял призовые места сразу в четырех номинациях. Предприятие завоевало диплом второй степени в номинации «За социально-экономическое партнерство», а три его работника получили персональные награды. А вчера вечером в Нижневартовске прошло торжественное собрание, участие в котором принял Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
«Любой праздник – это традиции устойчивые, добрые, – отметил Борис Хохряков. – Несмотря на то, что работа в нефтяной отрасли напряженная, в сложных климатических условиях, тем не менее традиции передаются из поколения в поколение. Одна из них – собирать коллектив перед профессиональным праздником, благодарить их за работу, награждать. И в такой день ощущаешь себя в большой, трудовой самотлорской семье.
Десятилетия прошли, вы уже добыли 2 миллиарда 800 миллионов тонн нефти. Пробурено на Самотлоре порядка 20 тысяч скважин – это гигантский труд. У нас в округе в нефтяной сфере, нефтесервисе работают около 400 тысяч человек. При этом численность жителей округа почти 1 миллион 700 тысяч. Таким образом, практически каждая семья связана с нефтяной отраслью, либо друзья работают. Это на самом деле настоящая югорская семья. И все знают в стране, что «Югра» и «нефть» – это синонимы, они едины, потому что в нашем округе добывается почти половина нефти России. Вы – герои нынешнего времени».
Борис Хохряков тепло поздравил ветеранов, первопроходцев, которые создавали Западно-Сибирский нефтяной комплекс, строили Нижневартовск, села и поселки Нижневартовского района.
В этот праздничный вечер несколько работников «Самотлорнефтегаза» получили награды Думы автономного округа из рук Председателя.
Напомним, «Самотлорнефтегаз» – ведущее предприятие Нижневартовского региона и одно из основных государственной компании «Роснефть». Здесь используется до 99% попутного нефтяного газа, что является рекордом. Компания активно сотрудничает с Правительством Югры, администрацией Нижневартовска. И благодаря этой совместной работе в Нижневартовске только за этот год появились веревочный парк, Сквер Героев Самотлора, реконструируется прогулочная зона набережной, появился роллердром.
Чуть раньше при поддержке предприятия построены два детских сада и крупная в округе школа на 1 725 мест, которая сейчас носит название Лицей имени А.С. Пушкина. На особом контроле у компании экология. Проводится не только рекультивация земель, но и запуск в водоемы мальков ценных пород рыб. Только за это лето выпущено почти 1,5 миллионов мальков, а за пять лет уже более 11 миллионов. Благодаря проекту нефтяников, все больше коренных народов Севера в Югре получают доступ к сети Интернет, они все меньше оторваны от мира и приближены к цивилизации.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры