Ношение масок продолжает оставаться актуальным

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Ношение масок продолжает оставаться актуальным

В связи с ростом случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией для предотвращения заноса и распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19, с 31 августа в БУ «Няганская окружная больница» возобновлен запрет на посещения пациентов родственниками, прогулки пациентов по территории и внутри больницы.

Ношение масок как для пациентов, так и для персонала продолжает оставаться актуальным. Выход из отделения разрешается исключительно для прохождения диагностических процедур, питание пациентов будет производиться в палатах, работа пищеблока для жителей города прекращается и будет организована лишь для пациентов и сотрудников больницы.

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пт, 02/09/2022 - 11:58

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