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Каждый год перед 1 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре организуют доставку детей из труднодоступных населённых пунктов к месту учёбы.
По информации главы Казымской территории Белоярского района Алсу Назыровой, в преддверии Дня знаний, с 29 по 31 августа организованы рейсы по доставке школьников из труднодоступных населённых пунктов к месту учёбы в село Казым.
Первый рейс вертолетом выполнен в Юильск, в деревню доставили продукты, товары первой необходимости, фильтры для очистки воды. Из Юильска к месту учёбы сопроводили 14 ребятишек. В последующие дни состоялись рейсы до деревни Нумто и близлежащих стойбищ, где пассажирами стали 30 школьников. Также были доставлены продовольственные товары и фильтры для очистки воды.
В Сургутском районе в село Лямина доставили ребятишек, проживающих на стойбищах. Каждый год эту миссию выполняет преподаватель хантыйского языка Галина Лаптева. Вот и на этот раз она на вертолёте совершила облёт стойбищ и собрала детей в школу.
По информации Алсу Назыровой и Галины Лаптевой написала Надежда Вах
Кашӑӊ оӆ лыпӑт хойты тыӆӑщ оӆӑӊ хӑтӆ еӆпийн Ёмвош округевн вәнт шушетн па ай кәртӑтн вәӆты няврємӑт ӑшколая ӑкӑтӆыйт. Щи пӑта нємасыя кәща ёх муй па учителят вертолёт тўтӑӊ хопн ай кәртӑт па вәнт шушет хўват ӊхӆӑт. Тӑм пўш ищи щи вєр ӆэщӑтсы.
Нуви сӑӊхум район Касум кәрт кәща ими Алсу Назырова вәйт ӆор тыӆӑщ 29-21 хӑтӆӑтн Вўтвош, Тәрумӆор вош па вәнт шушийн вәӆты хуятӑт хущи ӊхӑс. Ӆўв щив мосты курус тәс па няврємӑт Касума ӑкӑтсӑӆэ. Оӆӑӊ хӑтӆ Вўтвоша ӊхсӑт, 14 няврєм щӑӆта вўсӑт. Кимит хӑтӆӑтн Тәрум ӆора па вәнт кәртӑт эвӑӆт 30 ӑшколайн вәнӆтыйӆты айӆат ёх Касума тәсӑт.
Сәрханӆ районӑн Лямина кәртӑн рәт ясӑӊа вәнӆтӑты нє Галина Лаптева ищи вәнт кәрт эвӑӆт няврємӑт ӑшколая ӑкӑтман ӊхӑс. Ӆўв кашӑӊ оӆ вертолётн пушхӑт ӑшколая па рўтьщӑты пурайн юхӆы вәнт кәртӑта тәтӆюман ӊхийӆ.
Алсу Назырова па Галина Лаптева айкеӆӊӑн щирн
хӑнты ясӑӊӑн хӑншӑс: Надежда Вах