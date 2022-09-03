В память о Петре Шешкине

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С 19 по 27 августа 2022 года в Саранпауле состоялась региональная научно-практическая конференция «Шешкинские чтения». История чтений насчитывает более двадцати лет, проходили они в населённых пунктах Ломбовож и Анеево Берёзовского района, Тресколье Ивдельского района Свердловской области. Посвящены мероприятия Петру Шешкину – талантливому скульптору и графику, знатоку музыкального фольклора. В своё время Петр Ефимович составил мансийский словарь, собрал народные сказки, легенды, предания, орнаменты, сопровождал и консультировал научные экспедиции, создавал этнографические карты, фотографировал памятные места. Мастером было создано более 200 изделий из дерева и кости.
В организации «Шешкинских чтений»» в Саранпауле приняли участие Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера Думы ХМАО-Югры, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр «Поиск» и Автономная некоммерческая организация «Центр Этнотехнологий».
В первый день работы конференции перед участниками с приветственным словом выступил Илья Сметанин, отметил, что благодаря чтениям у молодёжи идёт приобщение к своей традиционной культуре, подчеркнул роль неравнодушных людей, которые делятся знаниями, популяризируют культуру и родной язык.
Надежда Алексеева в своём выступление выразила благодарность организаторам мероприятия: «Шешкинские чтения» проводятся на площадке нашего центра «Поиск». Спасибо огромное, что вы и «Центр Этнотехнологий» взялись за эту работу, и что нам удалось организовать впервые на территории Саранпауля данное мероприятие. Они, как известно, в большей части проводились в Ломбовоже, потому что Петр Ефимович родился там. Эта личность уникальна. О нём в 1987 году Валерий Белобородов, главный редактор СМИ 1970-х годов писал: «Пожалуй, из мансийской и хантыйской художественной интеллигенции 1960-1970-х годов никто, кроме Петра Ефимовича Шешкина, не смог так глубоко и объёмно творчески освоить народное наследство, ибо кроме собственного яркого таланта, он обладал колоссальным запасом познаний и не прерывал крепких многосторонних связей с глубинкой».
В первый день научно-практической конференции «Шешкинские чтения» с докладами выступили воспитанники Центра «Поиск». Прозвучали доклады Чекмазова Артема «Находка, которая изменила меня», Фролова Николая «Появление повседневного и необходимого», Семяшкина Романа «Второе имя Человека», Исаева Валерия «История пожарной службы в селе Саранпауль», Ванюта Вячеслава «Щекурьинская статистика», Ларионовой Карины «Вторые учителя школьной жизни», Исаева Ярослава «Саранпаульские зоотехники и ветеринары, которые помогали животным» и др.
Второй день был посвящен дню посёлка. На площади проводились семинары, мастер-классы, выставки продажи изделий традиционных ремесел. Так Саранпаульская сельская библиотека представила свою программу под названием «Сукырья павыл ёрн кол». Директор библиотеки Галина Ларионова ознакомила всех желающих с выставкой прикладного искусства «Живая нить традиций», на которой, в том числе, были представлены струнные музыкальные инструменты санквылтап, нэрнэйив, тарыг, изготовленные в своё время мастером, музыкантом Григорием Николаевичем Сайнаховым. Провела Галина Николаевна и обзор выставки «Забытый гений земли Тобольской», посвященную картографу Сибири С.У. Ремезову. Нина Загайнова вела мастер-класс по бересте «Пил ватнэ совт», Елена Хатанзеева учила сельчан саржевому плетению национальных зырянских поясов.
Завершились «Шешкинские чтения» 27 августа рабочей встречей активистов, участников конференции с депутатом Думы ХМАО-Югры Татьяной Гоголевой редакцией нашей национальной газеты. В частности, редакцией было заключено Соглашение о сотрудничестве с сельской библиотекой и центром «Поиск» о проведении совместных мероприятий, направленных на сохранение и продвижение родных языков, традиционной культуры.
Светлана Динисламова