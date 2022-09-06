Прошёл XI Всероссийский Конкурс профессионального мастерства «Ревизор»

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Прошёл XI Всероссийский Конкурс профессионального мастерства «Ревизор»

5 сентября в амфитеатре московского Гостиного двора в рамках открытия Международной книжной ярмарки состоялось награждение лауреатов и финалистов XI Всероссийского Конкурса профессионального мастерства «Ревизор».


Проект «В языках огня» стал финалистом в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения».
«Ревизор» - это ежегодное соревнование профессионалов книжной отрасли, на нём рассматриваются лучшие проекты и инициативы в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России.
В этом году на конкурс поступило более 180 заявок из 28 регионов от Калининграда до Находки. Конкурс проходил в 14 номинациях: «Событие года», «Герой нашего времени», «Руководитель компании», «Редактор года», «Руководитель направления», «Журналист года», «Блогер года», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Управляющий книжного магазина», «Цифровые сервисы и технологии», «Чтение XXI века», «Лучший образовательный проект».


Это вторая победа автора книги - в мае проект стал победителем регионального конкурса «Югорская книга-2022» в номинации «Лучшая книга на языках коренных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Поздравляем автора проекта Аллу Иштимирову-Посохову, заведующую отделом краеведения Городской централизованной библиотечной системы с достойной наградой!
«Когда муниципальная библиотека занимается издательской деятельностью, да еще в таких масштабах - это определенно восхищает», - отметил историк библиотечного дела, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.

Городская централизованная библиотечная система

Втр, 06/09/2022 - 14:24

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