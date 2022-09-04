Глава Макеевки поздравил Югру и её жителей с Днём работников нефтяной и газовой промышленности

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Глава администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики Владислав Ключаров направил телеграмму губернатору Ханту-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с поздравлением с Днём работников нефтяной и газовой промышленности.
«Нефтегазовая отрасль была и остается надежным фундаментом экономики, и её работники по праву гордятся своими достижениями. Эта гордость — результат высокого профессионализма многих поколений газовиков и нефтяников, которых отличают высокая преданность делу и глубочайшая ответственность за результат своей работы. И сегодня мы вместе с вами чествуем людей серьезной, ответственной, мужественной профессии, которая требует сил, выдержки и высокого мастерства. Результатом их нелегкого труда являются такие нужные всем нам тепло и газ», — отметил в своем поздравлении глава Макеевки.
Владислав Ключаров добавил, что это праздник мастеров своего дела, подлинных профессионалов, отважных людей, умеющих преодолевать самые невероятные преграды и решать самые сложные задачи. По его словам, от работы газовиков и нефтяников зависит жизнь во всех уголках страны.
«В этот день позвольте пожелать вам плодотворной работы, новых свершений и достижения поставленных целей, крепкого здоровья, благополучия, уверенности и мирного неба над головой», — подчеркнул он.