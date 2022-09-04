Глава Макеевки поздравил Югру и её жителей с Днём работников нефтяной и газовой промышленности

  • Русский
Глава Макеевки поздравил Югру и её жителей с Днём работников нефтяной и газовой промышленности

Глава администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики Владислав Ключаров направил телеграмму губернатору Ханту-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с поздравлением с Днём работников нефтяной и газовой промышленности.

«Нефтегазовая отрасль была и остается надежным фундаментом экономики, и её работники по праву гордятся своими достижениями. Эта гордость — результат высокого профессионализма многих поколений газовиков и нефтяников, которых отличают высокая преданность делу и глубочайшая ответственность за результат своей работы. И сегодня мы вместе с вами чествуем людей серьезной, ответственной, мужественной профессии, которая требует сил, выдержки и высокого мастерства. Результатом их нелегкого труда являются такие нужные всем нам тепло и газ», — отметил в своем поздравлении глава Макеевки.

Владислав Ключаров добавил, что это праздник мастеров своего дела, подлинных профессионалов, отважных людей, умеющих преодолевать самые невероятные преграды и решать самые сложные задачи. По его словам, от работы газовиков и нефтяников зависит жизнь во всех уголках страны.

«В этот день позвольте пожелать вам плодотворной работы, новых свершений и достижения поставленных целей, крепкого здоровья, благополучия, уверенности и мирного неба над головой», — подчеркнул он.

admhmao.ru

Вс, 04/09/2022 - 13:49

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.