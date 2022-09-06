Делегация Югры представила на Восточном экономическом форуме – 2022 социальные проекты бизнеса

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Делегация Югры представила на Восточном экономическом форуме – 2022 социальные проекты бизнеса

Делегация Югры принимает участие в VII Восточном экономическом форуме – 2022, работа которого началась 5 сентября во Владивостоке.

Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Роман Генкель принял участие в сессии «Социальная повестка регионов: новые международные перекрестки» в рамках форума креативного бизнеса.

Спикерами сессии также выступили заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, член экспертного механизма ООН по правам коренных народов Антонина Горбунова, директор Международной организации северных регионов «Северный форум» Владимир Васильев, вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, член Совета Федерации России Анна Отке.

В своем выступлении Роман Генкель отметил, что бизнес Югры активно сотрудничают с правительством автономного округа в социальной сфере, в том числе реализуя проекты поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья, представителей коренных малочисленных народов Севера.

«С 2004 года предприятия Югры, в числе которых нефтяные компании, оплачивают рабочие места для людей с инвалидностью, — рассказал Роман Генкель. — Это признано одной из лучших региональных практик. В 2022 году данный опыт распространен на федеральный уровень».

Роман Генкель подробнее остановился на югорском проекте по созданию IT-стойбищ, получившем высокую оценку на международном уровне. Напомним, что суть проекта — в обеспечении доступом к интернету представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на труднодоступных территориях.

«В настоящее время на территории округа уже действует 69 IT-стойбищ, благодаря которым доступ к интернету имеет 3250 человек. Хозяева IT-стойбищ, как обычные жители городов, могут получить справку, воспользоваться государственной или муниципальной услугой, не выезжая за пределы своих национальных угодий», — пояснил заместитель губернатора Югры.

6 сентября запланирована встреча Романа Генкеля с заместителем председателя правительства Приморского края Николаем Стецко, в ходе которой планируется обсудить вопросы экономического развития, промышленности и торговли, профессионального образования и занятости населения, проектного управления, туризма, а также совещание с исполняющей обязанности министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Миленой Милич для обмена опытом по вопросам углеродного регулирования.

admhmao.ru

 

 

Втр, 06/09/2022 - 14:50

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