В Югре проводится иммунизация против папилломовирусной инфекции детей подросткового возраста

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Широкомасштабная программа по иммунизации против вируса папилломы человека (ВПЧ) детей подросткового возраста проходит с применением вакцины «Гардасил». Вирус папилломы человека — группа вирусов, вызывающих различные болезни — от бородавок и кондилом до злокачественных образований. Основной путь передачи заболевания — половой, возможна также передача контактно-бытовым путем и от матери новорожденному. Наилучшую защиту от вируса представляет вакцинация, проведенная до естественной встречи с вирусом, начала половой жизни.
На данный момент в регионе вакцина ставится юношам и девушкам в возрасте 12 лет. Вакцинация защищает от широкого спектра новообразований, вызываемых вирусом папилломы человека, большая часть из которых — злокачественные. Для прохождения иммунизации нужно обратиться к врачу-педиатру. Процедура станет возможна только после получения информированного добровольного согласия одного из родителей.