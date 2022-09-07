В поселке Сергино продолжается строительство врачебной амбулатории

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Строительство и модернизация объектов здравоохранения — одно из ключевых направлений федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Цель — обеспечение качественной и доступной медицинской помощью жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий.
Строительство объекта началось в июне этого года. За три месяца подрядчик установил модульную конструкцию амбулатории, завершил работы по монтажу каркаса, бетонных полов, кровли и наружной отделке здания. В настоящий момент ведутся внутренние работы по отделке помещений и благоустройство прилегающей территории.
По словам главного врача Октябрьской районной больницы Александра Аленина, лечебно-профилактическое учреждение строится с учетом требований к организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Новая амбулатория будет оснащена необходимым медицинским оборудованием и мебелью, здесь будут функционировать врачебный, смотровой, стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты.