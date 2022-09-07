В правительстве Югры обсудили вопросы международного авиасообщения

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В правительстве Югры состоялась встреча губернатора автономного округа Натальи Комаровой с начальником пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Юрием Кудрявцевым.
Напомним, что генерал-майор был назначен на должность начальника пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в июле 2022 года.
«В настоящее время знакомлюсь с положением дел на пунктах пропуска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — сказал Юрий Кудрявцев.
Губернатор Югры обозначила, что сейчас завершается реконструкция аэропорта в Ханты-Мансийске, откуда в пиковое время выполнялось до 30 международных маршрутов. «Не видим основания отказываться от международного сообщения в аэропорту Ханты-Мансийска, — продолжила Наталья Комарова. — Я встречалась с вашими коллегами, они удовлетворены созданными условиями работы. Также готовим решение по реконструкции аэропорта Сургута, где наибольший пассажиропоток, в том числе по международным направлениям. Нижневартовский аэропорт — в листе ожидания, хотя там надлежащие условия, как для сотрудников, так и для пассажиров. Стараемся оперативно реагировать на все запросы, принимать необходимые решения, чтобы югорчане имели возможность пользоваться прямыми линиями международного сообщения».
Юрий Кудрявцев поблагодарил главу региона за поддержку и создание оптимальных условий для работы сотрудников действующих в регионе пунктов пропуска и заверил, что со своей стороны примет все меры для организации максимально эффективной работы в аэропортах Югры.
Отметим, Юрий Кудрявцев родился 19 июня 1968 года в г. Андропов Ярославской области, окончил пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, академию пограничной службы Российской Федерации. Военную службу проходил в пограничных управлениях ФСБ России по Чеченской республике, Хабаровскому краю, Карачаево-Черкесской республике.
Имеет государственные награды – медали «За отличие в охране Государственной границы», «За отличие в военной службе» I, II, III степеней.