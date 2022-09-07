Врачи Югры рекомендуют вакцинировать детей от ротавирусной инфекции

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Ротавирусная инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, вызывая гастроэнтерит с диарей и рвотой, общей интоксикацией. Болезнь опасна тяжелыми осложнениями. У малышей на фоне высокой температуры и потери жидкости могут развиться судороги, поражения почек, печени, сердечно-сосудистой системы. В России среди острых кишечных инфекций, вызывающих вспышечную заболеваемость, ротавирусы занимают второе место. Уровень вирусоносительства у дошкольников колеблется от 1,5 до 9%. Ротавирусный гастроэнтерит является сезонным заболеванием с подъемом уровня заболеваемости в зимние месяцы. Поэтому очень важно защитить ребенка от заболевания до сезонного подъема ротавирусной инфекции.
Самый эффективный способ защиты от встречи с этой инфекцией — вакцинация. Эффективность прививки в отношении предотвращения тяжелого течения болезни составляет 98%, а безопасность подтверждена в исследованиях с участием свыше 68 тысяч детей. У родителей есть совсем немного времени, чтобы поставить прививку от ротавируса. Три дозы необходимо успеть ввести до 32 недель жизни с интервалом в один месяц.
Вакцина вводится перорально в виде подслащенного раствора. Первая доза вводится в возрасте от 6 недель жизни ребенка. Пероральная вакцина не увеличивает инъекционную нагрузку, удобно применяется, хорошо переносится. Препарат защищает от наиболее распространенных вариантов ротавируса. Обеспечивает защиту от различных форм ротавирусного гастроэнтерита, включая тяжелые и очень тяжелые проявления. Долгосрочные наблюдения показали, что длительность сохранения защиты составляет не менее 7 лет.
Для прохождения иммунизации необходимо обратиться к врачу-педиатру медицинской организации по месту жительства.
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