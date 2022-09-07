Жить без зависимостей — призыв опытного врача к подросткам

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Медицинские работники Нефтеюганской районной больницы продолжают профилактическую работу среди детей и подростков. Врач-нарколог Артур Мурсалимов встретился с детьми в оздоровительном лагере в Пойковском, чтобы рассказать, как формируются зависимости и чем опасны зависимости от наркотических и ненаркотических веществ.
Доктор отметил, что спектр таких веществ, препаратов, продуктов очень широк и подробно остановился на самом распространенным виде зависимости — табачной. Он напомнил ребятам историю появления табака, объяснил механизм возникновения зависимости от табачного дыма, а также наглядно показал, чем, помимо привычки, опасен табак. Простой эксперимент с ватным фильтром, через который пропустили дым от зажженной сигареты, удивил ребят. Осадок смол, испачкавший ватный диск, заставил ребят рассуждать и задавать вопросы, в результате обсуждения юная аудитория сделал вывод: фильтры не защищают легкие человека от ядовитых смол. Также доктор подчеркнул, что вдыхание дыма табака приводит к длительному нарушению работы головного мозга, сердца и других важных органов. «Нет такого органа, который не поражался бы табаком. Установлено, что люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от рака лёгких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет. Учёные выяснили, что курение в 2 раза опаснее для растущего организма, чем для взрослого. Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если её выкурить сразу, для подростка она гораздо меньше».
Кроме того, врач-нарколог рассказал ребятам о случаях отравлений среди их ровесников, вызванных употреблением табака, курительных смесей, алкоголя, в результате которых подростки попадали в реанимационное отделение. Табак, алкоголь вызывают сильную физиологическую и психологическую зависимость, для некоторых видов наркотических веществ достаточно одной пробы, чтобы запустились механизмы развития наркомании, которые человек не в состоянии ощутить или контролировать.
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