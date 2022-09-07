- Русский
Уважаемые югорчане!
8 сентября в Югре пройдет единый день приёма пожилых граждан по вопросам пенсионного обеспечения.
Приёмы пройдут с участием депутатов всех уровней партии «Единая Россия» и представителей Пенсионного фонда Российской Федерации в ХМАО - Югре.
Если у Вас есть вопросы по пенсионному обеспечению, Вы можете обратиться в общественные приемные партии в вашем муниципалитете, либо записаться на прием в ОПФР по ХМАО – Югре предварительно.
Адреса и время приёма граждан:
Ханты-Мансийск: ул. Комсомольская, 39, каб.14, 15:00 – 17:00;
Березово: ул. Советская, д.15.16:00 - 17:00;
Белоярский: ул.Молодости, д. 7 А 11:00 - 12:00;
Нягань: 4 мкр, д.15, 10:00 – 16:00;
Югорск: ул.40 лет Победы, д.8, 1 этаж, 17:00 – 18:00;
Урай: мкр.2, дом 44, 17:00 – 18:00;
Нефтеюганск: 2А мкр, зд.8, каб.176, 09:00 – 11:00;
Сургут: ул.Майская 8/1 каб.104, 314, 09:00 – 17:00;
Покачи: ул. Комсомольская, д. 3 , 09:00 - 17:00;
Радужный: 2 мкр, д. 25, 09:00 – 17:00;
Советский ул. Гастелло, д.39, 09.00 - 17.00;
Междуреченский: ул. Первомайская, д.23, 09:00 – 17:00;
Нижневартовск: ул. Дзержинского, д. 17Б, 09:00 – 17:00;
Лангепас: Звёздный проезд, д.3 16:00 до 17:00.
Октябрьское: ул.Советская, д.41, 10:00 - 16:00
Пыть-Ях: 2 мкр, дом 25, 16:00 – 17:00.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре