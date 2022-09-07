Борис Хохряков посетил военный учебный центр ЮГУ

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7 сентября Председатель Думы Югры Борис Хохряков посетил военный учебный центр Министерства обороны Российской Федерации на базе Югорского государственного университета.
Идея его открытия родилась год назад. За это время была проведена огромная работа с Министерством обороны и Министерством образования Российской Федерации.
Открытие военного учебного центра, первого в Югре и третьего в Уральском федеральном округе, состоялось в нынешнем году. Здесь будут готовить по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса.
7 сентября прошло первое занятие курсантов. На 2022-2023 учебные годы на конкурсной основе набраны 108 человек из числа студентов ЮГУ, в основном это второкурсники. В следующем году уже планируется принять в два раза больше. Главными критериями отбора стали успеваемость по основным предметам, медицинское и психологическое тестирование. За два года здесь будут готовить сержантов запаса, за полтора – рядовых. Вместе с дипломом по окончании вуза ребята получат военный билет и будут уволены в воинский запас.
В образовательную программу военной подготовки планируется включить учебные сборы, которые будут проводиться на базе одной из воинских частей УрФО. На сборах курсанты примут присягу, пройдут итоговую аттестацию в форме междисциплинарного экзамена.
Вчера с курсантами в военном учебном центре пообщался Борис Хохряков и ознакомился с условиями прохождения службы.
«Когда-то в Югре в 60-70 годы были первооткрыватели, которые занимались открытием нефтяных месторождений, их разработкой. И они навсегда остались в истории Ханты-Мансийского автономного округа, – сказал на встрече с курсантами Борис Хохряков. – Вы такие же первооткрыватели, только в другом направлении: вы первые в военном учебном центре ЮГУ. И те традиции, которые вы заложите, по ним пойдут уже другие ребята, которые будут учиться после вас. Я считаю, что в Югорском государственном университете, как и в автономном округе, на высоком уровне поставлена военно-патриотическая работа. И нам есть чем гордиться: мы гордимся нашей Родиной, нашим Президентом Владимиром Путиным, Югрой. Потому, что наш округ – локомотив развития экономики страны».
Ректор университета Роман Кучин и начальник ВУЦ полковник Сергей Гришин провели экскурсию по военному учебному центру для Бориса Хохрякова. Осмотрели комнату хранения оружия, классы: компьютерный; технической подготовки и технических средств службы горючего; полевых магистральных трубопроводов; огневой подготовки; общевоенной подготовки, тактической и тактико-специальной подготовки. Есть гаражный бокс для хранения автомобильной и специальной техники на шесть единиц, кладовая для хранения военно-учебного имущества.
Для прохождения обучения подготовлен строевой плац, военизированная полоса препятствий, имеется вся необходимая спортивная инфраструктура: универсальный спортивный комплекс, в котором есть крытый бассейн и семь специально оборудованных спортивных залов.
Борис Хохряков поздравил курсантов с началом нового учебного года, отметил, что в военном учебном центре созданы все условия для обучения, и рассказал о своем прохождении службы на военной кафедре в институте, когда получал специальность «горный инженер»: «В свое время я закончил Уфимский нефтяной институт, я тоже «гсмщик», нас выпускали лейтенантами, затем я был полковник запаса. Вы выбрали абсолютно правильную специальность. Она очень востребована. Желаю, чтобы те знания, которые вы здесь приобретете, оставались теоретическими».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры