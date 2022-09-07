Состоялось 12-е заседание Избирательной комиссии Югры

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В среду, 7 сентября 2022 года, в режиме видеоконференцсвязи состоялось 12-ое очередное заседание Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Перед началом заседания председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев доложил о готовности избирательных комиссий округа к муниципальным выборам, назначенным на 11 сентября 2022 года.
В рамках повестки дня заседания было рассмотрено шесть вопросов.
В том числе принято постановление о проведении на территории округа олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Также на территории Югры объявлен фотоконкурс «Выборы в Югре».
Единогласно членами Избирательной комиссии округа были утверждены результаты учета объема эфирного времени, затраченного в августе региональными теле- и радиоканалом на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Думе автономного округа.
Внесены изменения в постановления Избирательной комиссии Югры от 18 января 2022 года № 5 «Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2022 год», от 24 мая 2022 года № 85 «О формировании территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганска».