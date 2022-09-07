Новую номинацию конкурса чтецов «Родное слово» будет оценивать режиссёр Стас Крючков

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С 1 сентября в библиотеках Югры стартует окружной онлайн-конкурс чтецов «Родное слово» VIII фестиваля «PROчтение». До 30 сентября принимаются заявки и конкурсные работы от жителей автономного округа в возрасте от 6 до 17 лет.
Тематика конкурса – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов, проживающих в России, Год искусства Десятилетия детства.
Номинации:
– чтение поэзии;
– чтение произведений на родных языках, кроме русского;
– лучший видеоролик по произведению.
В номинацию «Чтение поэзии» принимаются стихи югорских авторов из числа представителей коренных малочисленных народов Севера.
Для номинаций «Чтение произведений на родных языках, кроме русского» и «Лучший видеоролик по произведению» предлагаем участникам остановить свой выбор на поэзии и прозе, которые являются культурным наследием народов, проживающих в России (былины, сказки, сказы, легенды, эпос и др.).
Для участия в конкурсе необходимо:
– записать видеоролик продолжительностью не более 3 минут с чтением наизусть поэзии или прозы;
– самостоятельно загрузить видео в альбом «Родное слово-2022» в группе ВК Центральная районная библиотека;
– заполнить и отправить электронную заявку.
Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям: осмысленность исполнения, оригинальность, артистичность и выразительность, эмоциональное воздействие, соответствие исполнения возрасту конкурсанта. В номинации «Лучший видеоролик по произведению» также будет учитываться операторская и режиссёрская работа.
Председатель жюри онлайн-конкурса чтецов «Родное слово» – Виктор Евдокимов, руководитель Летучего театра, преподаватель театральных дисциплин колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского. Имена авторов лучших видеороликов назовёт режиссёр, создатель фильмов «Забытые солнцем» и «Рэпер», руководитель киностудии «Каменный слон» Стас Крючков.
Подробную информацию вы можете узнать в Положении о конкурсе «Родное слово» и у куратора Горбуновой Татьяны Владимировны по телефону: (3462) 25-25-34.
Конкурс чтецов «Родное слово» VIII фестиваля «PROчтение» проводится на средства Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.