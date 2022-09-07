Близится к завершению капитальный ремонт участковой больницы

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Капитальный ремонт Карымкарской участковой больницы был начат в январе этого года в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». За 8 месяцев строители выполнили все наружные работы: заменили крышу, окна, наружные двери, обновили входные группы и фасад здания. Работы по внутренней отделке включали в себя установку межкомнатных конструкций, замену системы водоснабжения, отопления, вентиляции, электросети и охранно-пожарной сигнализации. Сейчас на объекте ведутся финальные работы по благоустройству территории.
Напомним, благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения" на данный момент в Октябрьском районе капитально ремонтируют сразу несколько медучреждений. В их числе участковая больница в селе Перегребное и Шеркалы. Обновление зданий продолжается в соответствии с намеченными сроками и без остановки медицинской деятельности учреждений. Также до конца года планируется завершить строительство новой врачебной амбулатории в поселке Сергино.
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