В новый учебный год с крепким здоровьем

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В новый учебный год с крепким здоровьем

«Летние каникулы остались позади, а это значит, что школьники образовательных учреждений вновь сели за свои парты, чтобы получать новые знания. Для длительного учебного процесса здоровье ребенка должно быть подготовлено не только морально, но и физически», — отмечают детские врачи нефтяной столицы Самотлора.

Дети и подростки Нижневартовска и Нижневартовского района в возрасте от 6 лет до 18 лет могут пройти по полису ОМС ежегодное комплексное обследование организма на базе Центра здоровья для детей. В процессе диагностических процедур ребятам будет дана оценка уровня физического развития (рост, вес, окружность груди, талии, бедер, толщину кожной складки), определены данные артериального давления, проведена пульсоксиметрия (определение уровня кислорода в крови), компьютерная спирометрия (определение жизненной ёмкости легких), компьютерная электрокардиограмма, определен уровень глюкозы и холестерина в крови методом экспресс-тестирования, осмотр гигиениста стоматологического. При необходимости предоставлена консультация психолога, логопеда и диетолога. Для детей с нарушением осанки, плоскостопием и избытком массы тела организованы занятия ЛФК.

Если у ребёнка имеется избыток или недостаток массы тела — проведена биоимпедансометрия (определение состава тела — количество жировой, мышечной ткани, воды, уровень общего обмена). На основании полученных результатов, врач-педиатр даст оценку функциональных и адаптивных резервов организма ребенка, определит наиболее вероятные факторы риска развития неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердца и сосудов и пр. С учетом возрастных особенностей будет составлен индивидуальный план здорового образа жизни. При необходимости, предоставит рекомендации по динамическому наблюдению с проведением повторных исследований в соответствии с выявленными факторами риска.

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Пт, 09/09/2022 - 13:02

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