Югорчане поделились проектами занятости женщин в креативных индустриях на Восточном экономическом форуме

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Роль женской инициативы в развитии Арктики, Севера и Дальнего Востока обсудили на полях VII Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.
Эта тема стала основной для участников выездной гостиной Евразийского женского форума, в заседании которой выступили первый вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова, заместитель председателя Правительства Камчатского края Александра Лебедева, председатель совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева, начальник департамента корпоративных отношений «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» Наталья Гончар, директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского округа – Югры Елена Шумакова, соучредитель фонда поддержки и развития женских инициатив объединения «Женщины атомной отрасли» Александра Рябых. Модератором дискуссии выступила проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.
В ходе дискуссии было отмечено, что обсуждение роли женщин в развитии Севера, Дальнего Востока и арктических территорий на площадках серьезных экономических форумов стало традиционным.
Север, Арктика и Дальний Восток сегодня — это места, которые объединяют природные ресурсы: нефть, газ, полезные ископаемые, научные и технологические решения и человеческий капитал, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера с их культурой и традициями. Так, на Дальнем Востоке сегодня проживают представители 20 этносов, на Севере – более 50.
Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова отметила, что выездная гостиная Евразийского женского форума была посвящена, в том числе, очень актуальной теме – занятости женщин из числа коренных малочисленных народов Севера, сохраняющих традиционный образ жизни, проживающих в отдаленных территориях. Глава ведомства рассказала о примерах участия представителей коренных народов в проектах в сфере креативных индустрий, существующей системе поддержки гражданских инициатив, позволяющих поддержать соответствующие стартапы.
«Задача обеспечения занятости представителей коренных народов объединяет все регионы Севера, Арктики, Дальнего Востока, — подчеркнула Елена Шумакова. — Мы обсудили, какие образовательные программы могли бы помочь состояться женщинам, которые занимаются промыслами, сохраняют традиционный образ жизни, чтобы они чувствовали свою востребованность, в том числе, в современных индустриях, и имели постоянный источник доходов». Руководитель ведомства отметила, что в качестве перспективного направления были выделены креативные индустрии, которые могут обеспечить в том числе удаленную занятость.
«Креативные индустрии включают направления, которые находятся на стыке традиционных промыслов, ремесел, культуры, цифровых технологий. В Югре высокий уровень цифровизации, создаются IT-стойбища, реализуются образовательные программы. Считаю, что обучение представителей коренных народов Севера основам креативных индустрий, предпринимательской деятельности может стать востребованным. Мы договорились с участниками дискуссии, что совместно проработаем этот вопрос и на площадке Евразийского женского форума, предложим такую программу, которая могла бы быть реализована в партнерстве регионов Севера, общественных организаций и крупного бизнеса. Последний заинтересован в том, чтобы территории Севера, Арктики развивались, при этом сохраняя свои уникальность и идентичность», — рассказала Елена Шумакова.
В ходе встречи участницы гостиной обсудили точки роста и возможности для развития женского предпринимательства в северных регионах и на Дальнем Востоке, реализуемые женщинами проекты, направленные на развитие и сохранение территорий, а также программы поддержки женского лидерства, которые действуют в северных регионах и на Дальнем Востоке.
Мария Афонина высоко оценила потенциал и проекты Югры. Она отметила, что мастерская управления «Сенеж» очень плотно работает с автономным округом.
«Благодаря поддержке главы региона Натальи Комаровой мы запустили поток программ специально для УрФО, который поддерживается Советом Федерации. Сейчас как раз проходит программа «Женщина — лидер». 175 женщин уже заявили свои социальные инициативы и в ближайшее время начнут работать над проектами». Мария Афонина подчеркнула, что дальше будет очень сложная работа по комплектации женских инициатив в социальные проекты.
«Мы очень плотно сотрудничаем с коллегами из Югры, поэтому я уверена, что проекты, над которыми работают женщины, окажут позитивное социальное влияние на развитие региона. Важно, что правительство Югры готово поддержать лучшие социальные проекты наших будущих выпускниц грантами. Мы также готовы содействовать им. И у нас, и в Югре есть опыт реализации акселерационных программ по развитию бизнеса социальных предпринимателей, при необходимости мы можем объединить усилия», — отметила Мария Афонина.