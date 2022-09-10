«Югра» начала новый телевизионный сезон

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С приходом осени начинается не только учебный год, но и пора новых интересных проектов на главном канале региона «Югра». В сентябре стартует новый телевизионный сезон. Журналисты запустят новые форматы и проекты, которые обязательно влюбят в себя телезрителей, пользователей соцсетей и аудиторию интернет-порталов. Что смогут посмотреть жители региона – в нашем материале.
Авторы медиахолдинга подготовили контент, среди которого даже самый взыскательный зритель найдет что-то для себя. Шоу, сериалы и даже мультфильм, но обо всем по порядку. К слову, посмотреть программы можно не только на телеканале: самые занятые смогут пересмотреть любимые передачи на сайте телекомпании ugra-tv.ru и в официальных социальных сетях, в группе «Телеканал «Югра» во «ВКонтакте».
Отдельное место в сердцах югорчан занимает спорт. Телеканал порадует своих телезрителей традиционно великолепным качеством трансляций игр хоккейного клуба «Югра». В новом сезоне медиахолдинг в прямом эфире покажет все домашние и выездные матчи. Сделает все, чтобы болельщики могли поддерживать хоккеистов независимо от их географии и часового пояса.
– В новом сезоне мы запускаем проект, абсолютно новый для нас. Это проект прямого дневного эфира, который будет показывать наш регион здесь и сейчас. В режиме реального времени мы будем освещать важнейшие события на территории Югры. Наши журналисты проведут югорчан по картине дня и недели, дадут им самую полную и, как всегда, объективную информацию. Еще одной особенностью проекта является настоящий интерактив: югорчане могут в прямом эфире задать интересующие их вопросы, поделиться насущными проблемами и получить консультацию или помощь, – рассказал о новинке директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров.
Контакты для обращений и участия в прямом эфире также размещены на официальном сайте и в социальных сетях медиахолдинга.
«На слабо»
С 8 сентября каждый четверг в 22:00 югорский зритель сможет посмотреть новое шоу телеканала «Югра», продюсерского центра «Красная лодка» – «На слабо». В нем участников ждут нешуточные испытания. Чтобы избежать всевозможных трудновыполнимых заданий, им придется продемонстрировать свои знания об округе. Они должны показать, насколько хорошо знают Югру, ее историю, географию, культуру. А вы рискнули бы принять участие в такой викторине?
«Узнай, почувствуй, расскажи!»
Начиная с 9 сентября, каждую пятницу в 20:00 в эфир будет выходить новый сезон уже нашумевшей в Югре программы «Узнай, почувствуй, расскажи!». Он снят в формате игры, где состязаются две команды. Каждая из них объединяет единомышленников, людей одной профессии. Например, летчики могут соревноваться с пожарными, а телеведущие с врачами. В этот раз вопросы и задания проверят не только знания участников, но и их смекалку. Побеждают самые находчивые!
«Красотки»
Кроме различных программ, на ресурсах телеканала «Югра» теперь можно посмотреть сериал. «Красотки» выходят в эфир 8 сентября в 20:00. Интернет-сериал о первой тикток-даче в Югре рассказывает о тяготах жизни современных видеоблогеров. Челленджи, тренды, коллаборации – всего этого там нет. Зато есть дача и прелести сельской жизни. Продюсер проекта – Денис Михальский.
«Мультомер»
Проект «Мультомер» собрал мультипликаторов со всей России. Вместе они занимаются творчеством и демонстрируют свою работу. Результаты их трудов комментирует Владимир Николаев, руководитель студии Wizart Animation. Она специализируется на производстве полнометражных анимационных фильмов, телевизионных шоу, их дистрибуции и продвижении на внутреннем и международном рынках. Следить за успехами ребят можно с 10 сентября каждую субботу в 14:00.
«Лиза, вернись»
К слову, о мультфильмах. «Югра» покажет новый анимационный сериал «Лиза, вернись». Родители отправили главную героиню в маленький городок под названием Новый Риф. Там Лизу ждут новые знакомства и приключения. Лучше один раз увидеть, чем прочитать, поэтому посоветуем лишь не пропускать премьеру, которая состоится 11 сентября в 18:00.
«Вышка»
Это телеверсия одноименного грантового конкурса. На выбор участникам представили восемь конкурсных номинаций: анимация, сериалы, скетчи, клипы, шоу, блоги, социальная реклама и синопсисы. Лидеры в каждой номинации за свои старания получают по 1 миллиону рублей. Кроме финансовой поддержки, победителей ждет учебная программа в московской школе кино и обучение в кинокомпании Good story media. Программа расскажет и покажет путь победителей, как они пришли к заветной мечте. В эфире каждое воскресенье в 20:00, начиная с 11 сентября.
«Однажды в Югре»
Александр Калачев, начальник отдела авторских программ, приоткрыл завесу тайны и рассказал, чего ожидать фанатам программы «Однажды в Югре» в новом сезоне. Изюминка проекта, или, лучше сказать, изюминки – достоверность, историчность, разнообразие тем – останутся! В новых выпусках зритель перенесется в XVI век, побывает на штурме самаровского городка, познакомится поближе с фестивалем «Дух огня», узнает о роли Югры в развитии кинематографа и не только. Еженедельно в эфире телеканала «Югра».
«Лига мечты»
Если снова поговорить о новинках, на экраны и в социальные сети выходит медийный проект «Лига мечты». Он рассказывает об успехах югорчан в спорте и о том, как к этим успехам идут дети с ОВЗ и особенностями развития. Реализовать проект, кстати, помогает грант департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
«AвТОР-party»
Программа в новом сезоне продолжит рассказывать югорчанам о людях, которые их окружают. Например, 23 сентября в эфире телеканала Светлана Литвинчук, хореограф, руководитель детской танцевальной студии, поведает о своей мечте детства, о том, почему от ненависти до любви один шаг, и о своем судьбоносном выборе. Программа выходит на экраны каждую пятницу.
«100+»
Реалити-шоу, в котором большие люди будут избавляться от лишних килограммов и бороться за немаленькие деньги. С профессиональной командой тренеров, врачей, диетологов и психологов будем худеть грамотно и нескучно. Самый старательный заберет из нашего телебанка 100 тысяч рублей! Первый выпуск выйдет в эфир 8 сентября в 19:30. Всего зрители увидят шесть программ.
Если подвести итог – скучно югорчанам точно не будет!
– Мы хотим, чтобы каждый нашел в эфире «Югры» себя. Чтобы самый разный зритель нашел свою программу, свое шоу, что-то, что отвлечет его, займет хотя бы на какое-то время и подарит ему положительные эмоции, улыбки. Если случится так, что кто-то не найдет в этих проектах себя, – пусть предлагают что-то другое, что-то новое, что-то отличающееся. Мы готовы вместе с нашей аудиторией расти, делать телевидение Югры еще интереснее, – рассказал креативный директор медиахолдинга «Югра» Александр Бабушкин.