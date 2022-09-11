Наталья Комарова поздравила жителей Макеевки с днем рождения города

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Наталья Комарова от имени югорчан поздравила жителей города Макеевки Донецкой Народной Республики с 332–й годовщиной со дня основания города.
«Макеевка — город трудовой доблести, промышленный лидер Донецкой Народной Республики. Край металлургов, шахтеров. Благодаря трудовому героизму граждан Макеевка занимает второе место в Республике по объемам реализованной промышленной продукции», — говорится в видеообращении главы региона, направленном в адрес макеевчан.
Наталья Комарова отметила в своем поздравлении, что город рождает талантливых молодых людей. Это подтверждает участие макеевчан в форуме «Утро». Три гранта губернатора Югры на реализацию своих проектов получили Валентина Лыкова, Мария Снытко, Мария Дубовая.
«Работая вместе по соглашению о сотрудничестве, мы сделаем всё, чтобы Макеевка, города и поселки Югры развивались», — акцентировала внимание глава региона.
Обращаясь к жителям Макеевки, глава региона обозначила, что запись видеопоздравления происходит 8 сентября — в 79 годовщину освобождения Донбасса от фашистов во время второй мировой войны.
«Югорчане поздравляют вас, всех жителей Донбасса с этим событием. Всегда можете рассчитывать на югорчан. Мы вместе», — подчеркнула Наталья Комарова.
Напомним, 30 мая 2022 года губернатором автономного округа Натальей Комаровой и главой города Макеевки Владиславом Ключаровым заключено соглашение о сотрудничестве. При поддержке Югры в рамках соглашения проходит восстановление социальных объектов, многоквартирных домов, поставка автомобильной техники и гуманитарного груза. Кроме того, автономным округом организованы отдых и оздоровление детей из Макеевки. В июле-августе 300 ребят уже отдохнули в Югре, 1 сентября Ханты-Мансийский автономный округ принял ещё 199 детей.
Добавим, что официальной датой основания города считается дата первого упоминания в 1690 году поселения запорожских казаков Ясиновка, находящегося на месте современной Макеевки. В летописях тех лет сказано, что «при урочище Ясиноватка зимовником и хутором в 1690 г. сидело несколько запорожцев, занимающихся пчеловодством, скотоводством и рыболовством».
В середине XIX века в районе нынешней Макеевки началась добыча каменного угля. Было построено несколько помещичьих шахт, которые в 1859 году объединены в Макеевский каменноугольный район.
В годы Великой Отечественной войны город перенёс длительную оккупацию немецкими войсками — с 22 октября 1941 года по 6 сентября 1943 года. Был освобожден в ходе Донбасской операции советскими войсками 5-й ударной армии Южного фронта.
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