Наталья Комарова вручила главные награды Открытой Спартакиады

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Губернатор Югры накануне наградила победителей и призеров XXIV открытой Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа — Югры среди людей с инвалидностью.
Напомним, что Спартакиада проходила в столице округа с 7 по 10 сентября. В течение четырех соревновательных дней 182 участника из 19 муниципалитетов Югры и Ямала оспаривали право называться лучшими в пяти легкоатлетических дисциплинах — беге, толкании ядра, метании диска, копья, прыжках в длину, — а также в плавании, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В дни соревнований было разыграно более 100 комплектов медалей.
Глава региона вручила кубки команде Лангепаса, занявшей 3 место в общекомандном зачёте, сборной Сургута, завоевавшей серебро, и победителям — команде Сургутского района.
«Особый заряд получаю от общения именно с вами, участниками этих замечательных соревнований. Очень рада, что 24-я открытая Спартакиада собрала лучших паралимпийских спортсменов нашего региона. Каждый из вас достоин высоких наград и признания. Я уверена в том, что ваше усердие и труд ваших наставников, переживания родных, близких и всех югорчан помогут достичь ещё больших высот», — обратилась к присутствующим губернатор.
Добавим, что совсем скоро 33 спортсмена Центра адаптивного спорта Югры, в числе которых 29 легкоатлетов, два пловца, паратхэквондист и шахматист отправятся покорять спортивные пьедесталы летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в город Сочи.
Альтернативные паралимпийские соревнования пройдут со 2 по 9 октября на спортивных площадках Южного федерального центра спортподготовки «Юг-Спорт», а также сочинском спорткомплексе «Юность». В программу Игр войдут девять дисциплин, для участия в которых заявки подали уже около 1500 спортсменов из России, Республики Беларусь, стран ШОС, БРИКС, СНГ, в том числе и клубная команда из Германии.
«Эмоции зашкаливают — уезжаем с кубком победителя! Эту награду мы действительно заслужили, соперники были очень сильные, отвоёвывали каждое победное очко в упорной борьбе. Исход турнира решили всего 10 очков, — сказала тренер команды-победительницы Светлана Савельева. — Очень приятно было получать победный кубок из рук губернатора Югры. У Натальи Владимировны особое, очень тёплое отношение к людям с инвалидностью. Она пожала руку каждому участнику соревнований, сфотографировалась с командами. Я уверена, что немногие регионы, в которых проводятся соревнования по адаптивному спорту, могут похвастаться таким вниманием губернатора к людям с инвалидностью, в этом плане Югра уникальна и нам очень повезло».