Подведены итоги выборов в ХМАО-Югре

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Как сообщил Председатель Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денис Корнеев, день голосования прошёл спокойно, никаких внештатных ситуаций на избирательных участках не было. Все избирательные комиссии провели процедуру и подсчёт голосов.
Напомним, на выборах в этом году имели возможность принять участие в голосовании – 60 244 избирателя, из них реализовали свое право – 16 626, что составляет 27,60%.
Наиболее высокая явка избирателей зафиксирована при проведении выборов глав сельских поселений:
Сорум – 92,49%
Полноват – 76,31%
Сентябрьский – 72,82%
Цингалы – 71,74%
Наименьшая явка при проведении выборов глав и депутатов:
городское поселение Фёдоровский – 19,09%
городское поселение Белый Яр – 16,98%
дополнительные выборы депутатов Думы города Мегиона – 16,10%
На выборах глав городских и сельских поселений избраны 13 кандидатов:
Выборы главы сельского поселения Полноват - Смердев Михаил Викторович, Единая Россия, 84,40%
Выборы главы сельского поселения Сорум - Большинская Марина Юрьевна, Единая Россия, 72,97%
Выборы главы сельского поселения Леуши - Злыгостев Павел Николаевич, Единая Россия, 73,19%
Выборы главы сельского поселения Каркатеевы - Архипов Альберт Вячеславович, Единая Россия, 90,82%
Выборы главы сельского поселения Сентябрьский - Светлаков Андрей Владимирович, Единая Россия, 92,93%
Выборы главы городского поселения Пионерский - Зубчик Венера Сагитовна, Единая Россия, 85,11%
Выборы главы городского поселения Барсово - Поздняков Вячеслав Владимирович, Единая Росссия, 88,68%
Выборы главы городского поселения Белый Яр - Лупырь Валерий Валентинович, Единая Россия, 78,36%
Выборы главы городского поселения Фёдоровский - Рудышин Николай Ульянович, Единая Россия, 94,30%
Выборы главы сельского поселения Луговской - Шапарин Дмитрий Васильевич, Единая Россия, 72,82%
Выборы главы сельского поселения Сибирский - Сивков Николай Анатольевич, Единая Россия, 54,13%
Выборы главы сельского поселения Согом - Полуянов Григорий Владимирович, Единая Россия, 91,89%
Выборы главы сельского поселения Цингалы - Козлов Алексей Иванович, ЛДПР, 69,05%
На выборах депутатов представительных органом муниципальных образований избраны 113 депутатов.
На дополнительных выборах депутатов уровня городских округов и муниципальных районов
Дополнительные выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:
одномандатный избирательный округ № 2
Прымха Денис Александрович
Единая Россия, 66,22%
одномандатный избирательный округ № 11
Ситникова Яна Александровна
Единая Россия, 63,75%
одномандатный избирательный округ № 18
Олейник Андрей Андреевич
Единая Россия, 82,93%
Дополнительные выборы депутата Думы города Нефтеюганска седьмого созыва по одномандатному округу № 10
Новицкая Анастасия Викторовна, самовыдвижение, 83,75%
Дополнительные выборы депутата Думы города Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Александрова Елена Владимировна, Единая Россия, 71,52%
Дополнительные выборы депутата Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Лукинских Николай Игоревич, самовыдвижение, 42,76%
Дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
одномандатный избирательный округ № 16
Баймурзаев
Гаджи Абдулманапович
Единая Россия, 50,55%
одномандатный избирательный округ № 11
Абдурахманов
Рустам Абдурахманович
самовыдвижение, 65,70%
По итогам выборов депутатов представительных органов муниципальных образований (основных и дополнительных) мандаты распределены следующим образом:
Всего 113
Единая Россия – 98 (87,7%)
КПРФ – 7 (6,2%)
ЛДПР – 3 (2,6%)
Самовыдвижение – 5 (4,4%)
На всех участках при проведении досрочного голосования и при проведении голосования в труднодоступных и отдалённых местностях присутствовали наблюдатели. Жалоб на нарушения избирательного законодательства при проведении досрочного голосования не поступало. За честностью и прозрачностью избирательных процедур в день голосования следили 242 наблюдателя, из них 123 – общественные наблюдатели.
Во всех муниципальных образованиях, на территории которых проходили выборы помимо системы наблюдения присутствовали члены Мониторинговой рабочей группы по проведению мониторинговых наблюдений за обеспечением доступности реализации конституционных прав участников избирательного процесса при Уполномоченном по правам человека в Ханты-мансийском автономном округе – Югре. Эта группа помимо соблюдения избирательных прав работала также за контролем по обеспечению избирательных лиц с ограниченными физическими возможностями.
Освещали проведение голосования, подсчёт голосов избирателей и установление итогов голосования 66 аккредитованных журналистов от 15 средств массовой информации: газет, теле и радиоканалов, сетевых изданий.
В Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не поступило ни одной жалобы о нарушение избирательного законодательства.
Все поступившие в территориальные и участковые избирательные комиссии жалобы и обращения рассмотрены, нарушений избирательного законодательства, которые могли повлиять на установление волеизъявления избирателей или установление результатов выборов не установлено.
По данным избиркома ХМАО-Югры информацию подготовила Тамара Мерова