«Точка роста» в Хулимсунте

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В этом учебном году на базе МБОУ "Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами" создан Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Такие центры открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в образовательных организациях сельской местности и малых городов. Центр, созданный в нашей школе, призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. Сейчас учителя знакомятся с новым учебным оборудованием и планируют свою работу. Первые пробы сделаны на занятиях с учениками 11 и 8 классов. Одинадцатиклассники на химии проверили электропроводимость и значение pH растворов некоторых солей. Группа учеников 8 класса, изучая оборудование комплекта по биологии, при помощи датчиков пробовали измерить свое давление и силу рук. Полученное оборудование планируется использовать не только на учебных занятиях, но и во внеурочной деятельности - на таких курсах, как Живые лаборатории «Естествознание» и «Мои первые исследования». Уже сейчас понятно, что с использованием такого высокотехнологичного оборудования все учебные занятия станут более увлекательны.
Учитель химии и биологии Т.А. Головина