Пожарный из Югры — победитель всероссийского профессионального конкурса

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Пожарный из Югры — победитель всероссийского профессионального конкурса

Парашютист-пожарный Ханты-Мансийской авиалесоохраны Евгений Гайдаенко стал победителем всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный» среди профессиональных борцов с огнем, который провели Рослесхоз и Федеральная Авиалесоохрана.

Конкурс «Лучший лесной пожарный – 2022» прошел в восьмой раз, и в настоящее время он считается одним из важных ежегодных событий в системе лесного хозяйства России.

Обладателем второго места стал лесной пожарный Лесозащитного центра Тверской области Руслан Поташёнков. Третье место завоевал десантник-пожарный Федеральной Авиалесоохраны Михаил Смородников.

Евгений Гайдаенко работает пожарным более девяти лет: он помогал тушить огонь в лесах Бурятии, Тюмени и других субъектах России. К победе он шёл несколько лет: в 2019 году занял третье место, в 2021 — второе.

Конкурс прошел с 7 по 10 сентября в подмосковном Софрино на площадке учебно-тренировочного комплекса Федеральной Авиалесоохраны. Состязание состояло из трех этапов. Все они выполнялись на время, точность и правильность: спортивное многоборье и бег с грузом на спине в 20 кг с перепрыгиванием бревен и искусственного водоема, спортивное ориентирование в незнакомой местности, преодоление лесопожарной полосы препятствий с демонстрацией умений по использованию ручных инструментов пожаротушения.

В конкурсе Евгений Гайдаенко показал лучший результат в спортивном ориентировании в лесу, вошел в тройку лидеров при прохождении лесопожарной полосы препятствий, в беге по пересеченной местности занял 8-ю позицию, в общем зачете показал лучшее время. Как отметили члены конкурсной комиссии, югорчанин продемонстрировал высокий профессионализм, слаженность действий и большое упорство в достижении цели.

Отметим, в этом году в 73 регионах России команды Авиалесоохраны и лесных пожарных станций потушили более 10,9 тысячи пожаров, в том числе более 8,5 тысячи очагов (78 %) ликвидированы в первые сутки. Более 3,4 тысячи пожаров от общего числа ликвидированных — труднодоступные и удаленные, обладающие наивысшим уровнем сложности. В 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе потушено более 430 лесных пожаров.

admhmao.ru

Втр, 13/09/2022 - 17:54

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