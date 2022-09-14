Югра – участник межрегиональной агропромышленной выставки УрФО

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова 13 сентября приняли участие в открытии десятой межрегиональной агропромышленной выставки УрФО, стартовавшей в Екатеринбурге.
«Многие экспоненты подошли к десятой выставке с серьезными достижениями, новыми целями, идеями и возможностями. Регионы Уральского федерального округа укрепили свой агропромышленный потенциал, сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции: яйцо, картофель, молоко, мясо. Справились с последствиями засухи 2020-2021 годов, с утроенной энергией внедряют современные агротехнологии. За каждым успехом стоит большой труд людей, не боящихся трудностей», — подчеркнул Владимир Якушев, открывая выставку.
Полпред отметил, что 2022 год поставил перед отраслью новые задачи и вызовы в части импортозамещения, технологического суверенитета. По его словам, агропромышленный комплекс в вопросах продовольственной безопасности находится в стабильном положении, открылись новые возможности.
«Все регионы Уральского федерального округа осознали свой потенциал, взялись за разработку принципиально новой стратегии развития, определяются с тактикой. Успех в достижении поставленных целей зависит от многих факторов, самый значительный из которых — умение действовать сообща. Эта выставка — площадка для открытого диалога между аграриями, производителями продукции, представителями бизнеса, органами власти», — констатировал Владимир Якушев.
Наталья Комарова в продолжение подчеркнула, что межрегиональная агропромышленная выставка УрФО — одно из самых знаковых событий во всей отрасли в стране.
«Ханты-Мансийский автономный округ в текущем году увеличивает финансирование поддержки агропромышленного комплекса. Целевые задачи, стоящие перед нашим регионом, предусматривают увеличение обеспеченности жителей Югры собственной продукцией. В данном случае речь идет о проектах по рыбопереработке, переработке молока и мяса птицы. Благодаря этому, собственная обеспеченность увеличится до 36 и 26 % соответственно», — сказала губернатор.
Глава региона пригласила всех участников выставки в Югру, отметив, что в автономном округе отдельные товары местных производителей маркируются знаком «Сделано в Югре»: «Это знак качества и безопасности. Все, что сделано у нас в регионе — с душой, как для самых близких людей».
Отметим, что десятая межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа проходит в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября.
На ней представлены современные образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, отечественные наработки, успешный опыт реализации проектов в отрасли, агрохимическая продукция, корма и многое другое.
Помимо обширной экспозиции предусмотрена деловая программа, включающая в себя обсуждение вопросов развития сельскохозяйственной отрасли Уральского федерального округа, повышения эффективности агропредприятий, кадрового обеспечения, цифровизации, импортозамещения и многих других.