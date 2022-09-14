В Югре продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

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По всему автономному округу продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик — не стала исключением и компания «ЮРЭСК». Ее сотрудники приехали в пункт приема гуманитарной помощи в Ханты-Мансийске с вещами первой необходимости.
Электросетевая компания впервые решила внести свой вклад в гуманитарную миссию. Начальник управления по общим вопросам АО «ЮРЭСК» Игорь Змановский рассказал, что сотрудники быстро отреагировали на предложение и приняли активное участие в подготовке «коробок добра».
«Мы сообщили в компании о возможности собрать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сотрудники с удовольствием откликнулись на это предложение. С начала месяца было подготовлено 15 посылок со всеми необходимыми вещами — это предметы личной гигиены, продукты, лекарства и другое», — прокомментировал он.
Муниципальный координатор гуманитарного добровольческого корпуса в городе Ханты-Мансийск Елена Тимофеева отметила, что «ЮРЭСК» самостоятельно связались с волонтерами. Найдя объявления в социальных сетях Гуманитарного добровольческого корпуса, представители компании позвонили и узнали, какие вещи сейчас необходимы больше всего, а позже привезли их.
Все «коробки добра» отправятся в Сургут на центральный склад. А уже оттуда к месту назначения — в Донбасс.
В Ханты-Мансийске гуманитарную помощь оказывает большое число предприятий и граждан. Это доказывает количество посылок с патриотичной надписью #СвоихНеБросаем.
«В Гуманитарный добровольческий корпус съезжаются практически все организации города, некоторые и не по разу. Также часто приходят пенсионеры и индивидуальные предприниматели», — рассказала Елена Тимофеева.
В организации подготавливают два вида отправлений — это «Коробка добра» и «Посылка солдату». В первых чаще всего можно обнаружить как средства личной гигиены: зубная паста, щетки, шампуни, туалетная бумага, влажные салфетки; так и продукты питания: крупы, макароны, тушенка, мука, сахар и др. А вот в «посылки солдату» входит нательное белье, станки и пена для бритья, чай и сладости.
С февраля в Ханты-Мансийске собрали более 50 тонн гуманитарной помощи, что говорит о сплоченности граждан и различных организаций города.
Оказать помощь можно по адресу Чехова, 65. Узнать, что необходимо принести, можно, в сообществе «ГДК г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район» в социальной сети «Вконтакте». Или позвонить по телефону 8 (800) 201-21-10.