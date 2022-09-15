Николай Ташланов в прямом эфире телеканала «Югра» рассказал об уникальном проекте

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Об уникальном проекте — семимесячной экспедиции врачей в удаленные территории Югры шла речь в прямом эфире телеканала «Югра».
С новыми методами работы передвижных поликлиник телезрителей популярной утренней программы «С 7 до 10» познакомил главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов.
В начале разговора главный врач подчеркнул, что среди множества задач, решаемых сегодня отечественным здравоохранением, на особом месте стоит доступность качественной медицины для россиян, проживающих в деревнях и селах, вдали от больниц и поликлиник больших городов. Это поручение главы государства, озвученное Владимиром Путиным несколько лет назад, в автономном округе активно реализуется, в том числе и силами возглавляемого им регионального Центра, в составе которого плавучая поликлиника «Николай Пирогов» и мобильные медицинские комплексы.
«Из-за особенности географии Югры, обширности ее территорий наш медицинский корабль в навигацию не успевает охватить все дальние поселения. Куда летом не успевает дойти плавполиклиника, по зимникам добираются наши врачебные бригады на мобильных комплексах.
Но потребность в медицинских услугах у сельчан все равно остается высокой. Поэтому возникла идея об организации летнего маршрута по дорогам с твердым покрытием. Задача комплексная, очень сложная, как со стороны материально-технического, так и кадрового обеспечения. К ее реализации мы долго и тщательно готовились — решался кадровый вопрос, приобреталась спецтехника, которая проходила эксплуатационную проверку в различных климатических условиях.
В августе и декабре прошлого года мы запустили два пилотных проекта — мобильные комплексы отработали в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах. Здесь проверялась работоспособность техники в условиях всесезонных автотрасс. Параллельно, практически в режиме реального времени, решалось множество неординарных задач, чтобы в дальнейшем полноценная экспедиция прошла без проблем», — рассказал Николай Ташланов.
Главный врач подчеркнул, что наземная экспедиция — это не разовая акция. На медицинской карте Югры появился новый сухопутный маршрут передвижной поликлиники. Он внесен в план-календарь работы окружного Департамента здравоохранения: «Наземная экспедиция началась сразу после майских праздников и закончится 10 декабря. Это почти семь месяцев переездов, приемов пациентов, медицинских осмотров, лабораторных анализов и прочих исследований. За это время медики побывают в 39 поселениях Кондинского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского районов».
Отвечая на вопрос о результативности экспедиции, Николай Ташланов отметил, что оценку эффективности работы передвижных поликлиник дают жители округа.
«Насколько результативно отработали наши врачи, будет понятно в конце года, когда мы подведем общие итоги. Но уже сейчас, опираясь на промежуточные результаты, можно сказать, что наши усилия оправдались.
За три месяца работы на прием к специалистам пришли порядка 3 тыс. человек, проведено свыше 5,8 тыс. медицинских осмотров, врачебных консультаций. Специализированным лабораторным комплексом выполнено 9,5 тыс. анализов, пациенты прошли порядка 3,5 тыс. ультразвуковых и 1200 функциональных исследований.
Это сопоставимо с показателями зимних экспедиций, правда, с поправкой на сезон отпусков, детские лагеря отдыха, миграцию коренных малочисленных народов Севера и некоторые другие причины. Уверен, что вторая часть сухопутной экспедиции будет еще более плодотворной», — сказал Николай Ташланов.
Ведущих телепрограммы также интересовало, насколько полезна обратная связь с населением, сроки нахождения передвижки в различных населенных пунктах, востребованность медицинских услуг и специалистов.
«Обратная связь для нас очень важна. Чтобы максимально эффективно использовать вложенные в мобильные комплексы и плавполиклинику ресурсы, необходимо понимать потребность населения в узких специалистах, объемах и характере медицинских услуг.
Огромную помощь в этом нам оказывают районные медицинские учреждения, главы муниципальных образований. Я благодарен коллегам на местах, руководителям районов за всестороннюю поддержку наших передвижек, большую организационную работу — сбор информации о запросах населения по медицинским направлениям, оповещение жителей поселений о времени приемов специалистов поликлиники на колесах, сопровождение автоколонны, особенно в зимний период, размещение персонала на отдых и многое другое.
Если говорить о сроках пребывания врачебных бригад в населенных пунктах, то мы работаем по утвержденному окружным Депздравом плану-графику, который учитывает количество жителей, потребность сельчан в медицинских специалистах.
Мы имеем возможность ротации кадров (в рамках тех специальностей, что работают на плавполиклинике и мобильных комплексах) под нужды сельского населения, с учетом технической базы передвижек. А она у нас самая современная из используемых в формате мобильной работы», — уточнил главный врач Центра профпатологии.
Завершая разговор, он отметил, что удовлетворенность жителей автономного округа в качественных медицинских услугах остается одной из приоритетных задач югорского здравоохранения. И все масштабные изменения в работе мобильной медицины Югры, которые произошли в 2022 году, направлены на решения данной государственной задачи.
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