В Югре стартовал Лесной форум

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В Югре стартовал Лесной форум

В Ханты-Мансийске проходит Лесной форум. Традиционное мероприятие лесничих и всех, кто причастен к делу сохранения и приумножения лесов.

В столице региона сотрудники лесничеств, авиалесохраны и департамента недропользования и природных ресурсов Югры подведут промежуточные итоги а также обновят городскую Аллею лесоводов и лесничих.

«Сегодня на совете мы обсудим лесоустройство и градостроительные планы, свалки и проекты рекультивации и достижения целевого показателя лесовосстановительных работ. Также по поручению губернатора Югры мы рассмотрим план мероприятий, направленный на сокращение площади и количества лесных пожаров», — рассказал первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Также в рамках форума лесничества муниципалитетов и организации региона в сфере лесного хозяйства представят свои выставки в выставочном зале «Югра Экспо».

Организаторами форума выступает правительство Югры и департамент недропользования и природных ресурсов.

ugra-news.ru

Чт, 15/09/2022 - 14:48

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