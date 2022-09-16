Друзья, приглашаем вас на «Несубботник»! В пятницу! 16 сентября!

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Мы любим свой день рождения! В этом году он 35-й!!! Ждём его с нетерпением! Будем готовиться вместе с вами, уже с сентября, сохраняя традиции!
Символично! 12 сентября 1987 года на священном холме Ханты-Мансийска прошёл первый общегородской субботник, который дал старт народной стройке, именно тогда были установлены первые объекты музея!
Сегодня, в 2022 – храним задуманное и созданное! Развиваем, совершенствуем, делаем всё, чтобы новые поколения жителей планеты Земля приходили-приезжали, влюблялись и возвращались в Торум Маа.
Присоединяйтесь! Каждый сможет найти себе дело по душе!
В программе «Несубботника»:
○ Создание объектов из шишек «Дом», «Чум»
○ Изготовление традиционной хантыйской печи
○ Плетение циновки из рогоза
○ Изготовление мишени для стрельбы из лука
○ Создание фотозоны «Притяжение корней»
○ Обустройство тропинок на Охотничьей тропе
○ Оформление фотозоны #ТорумМаа
○ Мастер-класс «Кукла из листьев в добрые руки»
Организационный взнос – обязателен! Принимаем:
○ Фотореликвии – фото с экспозиции периода 1987–2000 годов
○ Кормушки для птиц и зверей
○ Деревянные игрушки
○ Стихи, песни, рассказы о музее, культуре народов ханты и манси
○ Шишки сосновые и кедровые
○ Дрова… (даже одно полено)…
○ Список продолжается…
○ Открыта возможность приобрести благотворительный билет
○ Сладости съедим вместе!
Будем рады видеть вас 16 сентября в 14:00
ул. Собянина, 1, Экспозиция под открытым небом
Завершим «Несубботник» по традиции музейным хлебом!
Это только начало! День Рождения – 30 октября!