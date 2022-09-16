Лекарства без вреда. В детских стационарах за безопасным назначением лекарственных средств следят эксперты

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Рациональное использование лекарственных средств является одним из ключевых пунктов «Аудита стационарной помощи детям», которое проводится в Югре при активном участии экспертов Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Специалисты при проверке стационаров обращают внимание на большое количество критериев, в том числе на порядок назначения лекарственных препаратов.
За период с 2015 по 2022 годы удалось значительно скорректировать подходы врачей-педиатров учреждений к лечению неотложных состояний у детей и привести практику к современным стандартам и клиническим протоколам. Так, необоснованное назначение гормональных препаратов и антибиотиков удалось сократить в три раза.
Наряду с этим аудиторы обращали внимание на обоснованность назначений и дозировок иммуномодуляторов, антигистаминных, противовирусных препаратов, устаревших схем лечения.
Особое внимание уделяется одновременному назначению большого количества лекарственных средств. В медицине такое явление носит название полипрагмазии. Этот показатель удалось снизить с 69% до 2 %.
Внимательная работа экспертов, тщательное изучение медицинских карт стационарного больного помогла увидеть нежелательные тенденции, минимизировать избыточные назначения. В частности, благодаря дополнительным образовательным мероприятиям, которые помогают скорректировать подход к лечению тех патологий, где велик риск ошибок и дефектов при диагностике.
Напомним, что с 2015 года специалистами Национального центра здоровья детей, департамента здравоохранения Югры и специалистами Нижневартовской окружной клинической детской больницы было проведено 240 аудитов в 12 стационарах округа, где лечат детей.
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