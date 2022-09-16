Лекарства без вреда. В детских стационарах за безопасным назначением лекарственных средств следят эксперты

  • Русский
Лекарства без вреда. В детских стационарах за безопасным назначением лекарственных средств следят эксперты

Рациональное использование лекарственных средств является одним из ключевых пунктов «Аудита стационарной помощи детям», которое проводится в Югре при активном участии экспертов Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Специалисты при проверке стационаров обращают внимание на большое количество критериев, в том числе на порядок назначения лекарственных препаратов.

За период с 2015 по 2022 годы удалось значительно скорректировать подходы врачей-педиатров учреждений к лечению неотложных состояний у детей и привести практику к современным стандартам и клиническим протоколам. Так, необоснованное назначение гормональных препаратов и антибиотиков удалось сократить в три раза.

Наряду с этим аудиторы обращали внимание на обоснованность назначений и дозировок иммуномодуляторов, антигистаминных, противовирусных препаратов, устаревших схем лечения.

Особое внимание уделяется одновременному назначению большого количества лекарственных средств. В медицине такое явление носит название полипрагмазии. Этот показатель удалось снизить с 69% до 2 %.

Внимательная работа экспертов, тщательное изучение медицинских карт стационарного больного помогла увидеть нежелательные тенденции, минимизировать избыточные назначения. В частности, благодаря дополнительным образовательным мероприятиям, которые помогают скорректировать подход к лечению тех патологий, где велик риск ошибок и дефектов при диагностике.

Напомним, что с 2015 года специалистами Национального центра здоровья детей, департамента здравоохранения Югры и специалистами Нижневартовской окружной клинической детской больницы было проведено 240 аудитов в 12 стационарах округа, где лечат детей.

https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пт, 16/09/2022 - 14:31

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.