В Югре создан департамент региональной безопасности

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В Югре создан департамент региональной безопасности

В составе правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выделено подразделение, отвечающее за вопросы региональной безопасности. Департамент региональной безопасности создан на базе департамента гражданской защиты населения автономного округа — с передачей определенных полномочий и функций департамента внутренней политики Югры и аппарата губернатора автономного округа.

Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова 15 сентября.

Деятельность департамента региональной безопасности позволит централизовать функции, связанные с безопасностью, на базе одного органа власти, оперативно и комплексно решать вопросы в данной сфере. 

В соответствии с документом новому департаменту переданы функции окружного департамента внутренней политики по реализации единой государственной политики в сфере ведения списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, нотариата, обеспечения защиты прав потребителей. Также ведомство будет осуществлять взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов власти и правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности, противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. Помимо этого, департамент региональной безопасности займется реализацией единой государственной политики, нормативно-правовым регулированием в сфере обеспечения оказания югорчанам бесплатной юридической помощи, административного и административно-процессуального законодательства.

Региональному ведомству также переданы полномочия аппарата губернатора по организации, подготовке и ведению территориальной обороны в Ханты-Мансийском автономном округе, организации и осуществлению мероприятий, связанных с призывом на военную службу, вопросам организации и осуществления мероприятий по предупреждению терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, организации работы по помилованию, обеспечению деятельности окружной антитеррористической комиссии, комиссии по вопросам помилования.

Департамент будет осуществлять взаимодействие с министерствами Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; внутренних дел; национальной гвардией.

Как следует из постановления, в срок до 21 сентября в правительство автономного округа будут представлены предложения по утверждению положения, структуры, предельной штатной численности, штатного расписания департамента региональной безопасности.

Документ доступен на едином официальном сайте государственных органов автономного округа.

admhmao.ru

Пт, 16/09/2022 - 14:37

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