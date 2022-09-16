В Югре создан департамент региональной безопасности

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В составе правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выделено подразделение, отвечающее за вопросы региональной безопасности. Департамент региональной безопасности создан на базе департамента гражданской защиты населения автономного округа — с передачей определенных полномочий и функций департамента внутренней политики Югры и аппарата губернатора автономного округа.
Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова 15 сентября.
Деятельность департамента региональной безопасности позволит централизовать функции, связанные с безопасностью, на базе одного органа власти, оперативно и комплексно решать вопросы в данной сфере.
В соответствии с документом новому департаменту переданы функции окружного департамента внутренней политики по реализации единой государственной политики в сфере ведения списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, нотариата, обеспечения защиты прав потребителей. Также ведомство будет осуществлять взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов власти и правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности, противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. Помимо этого, департамент региональной безопасности займется реализацией единой государственной политики, нормативно-правовым регулированием в сфере обеспечения оказания югорчанам бесплатной юридической помощи, административного и административно-процессуального законодательства.
Региональному ведомству также переданы полномочия аппарата губернатора по организации, подготовке и ведению территориальной обороны в Ханты-Мансийском автономном округе, организации и осуществлению мероприятий, связанных с призывом на военную службу, вопросам организации и осуществления мероприятий по предупреждению терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, организации работы по помилованию, обеспечению деятельности окружной антитеррористической комиссии, комиссии по вопросам помилования.
Департамент будет осуществлять взаимодействие с министерствами Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; внутренних дел; национальной гвардией.
Как следует из постановления, в срок до 21 сентября в правительство автономного округа будут представлены предложения по утверждению положения, структуры, предельной штатной численности, штатного расписания департамента региональной безопасности.
Документ доступен на едином официальном сайте государственных органов автономного округа.