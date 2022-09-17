Югра презентовала свой туристический речной круиз в Москве

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Югра в Москве на международном туристическом форуме-выставке «ОТДЫХ. Leisure-2022» представила свои туристские возможности.
В открытии мероприятия приняла участие глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, которая посетила стенд Югры и познакомилась с туристскими возможностями и предложениями на предстоящий зимний сезон.
Познавательные маршруты, активных отдых, предложения югорских туроператоров, направленные на знакомство и активное вовлечение в спортивную тематику региона, и, конечно же, событийные мероприятия.
Важным событием предстоящего весенне-летнего сезона является презентация нового водного межрегионального маршрута, объединяющего 3 региона: Ямал, Югру и Тюменскую область. В речной круиз можно будет отправиться с 23 мая 2023 года.
На стенде региона можно «попробовать Югру на вкус», принять участие в мастер-классе по решению головоломок коренных малочисленных народов Севера, а также оказаться с помощью VR-технологий на экскурсиях «Полет над Ханты-Мансийском» и на прогулке по экспозиции этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
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