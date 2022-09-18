Эколог из Сургутского района изобрел три устройства для защиты природы от разливов нефти

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Эколог из Сургутского района изобрел три устройства для защиты природы от разливов нефти

Эколог из Лянтора Сургутского района Максим Лехин изобрел устройства для того, чтобы предотвратить разлив нефти и ликвидировать последствия, если это все же произошло. Как рассказал югорчанин, аналогов у его изобретений нет, что подтверждается сертификатом Роспатента.

«Изначально я подготовил чертежи, рефераты. Все делал сам. Роспатент проводил экспертизу. Аналогов нет нигде», — отметил Максим Лехин.

Предотвратить разлив позволяет небольшая деталь, которая крепится на трубы. Она помогает избежать крупных нефтяных аварий и утечек газа.

Еще два устройства предназначены для ликвидации последствий разлива нефти. Одно из них очищает и обеззараживает ил, а другое — откачивает разлитые нефтепродукты с земли и болот без захвата травы и почвы. Два изобретения сейчас проходят испытание. А одно уже показало свою эффективность в научных экспериментах и скоро его опробуют на практике.

Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что Югра готовится к проведению промышленно-инвестиционного форума.

ugra-news.ru

 

Вс, 18/09/2022 - 14:24

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