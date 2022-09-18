В программу газоснабжения и газификации Югры включат Кондинский район

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела прямую линию с жителями Кондинского района, на которой обсуждались вопросы развития муниципального образования, реализации инфраструктурных и национальных проектов, исполнение поручений.
Встреча состоялась в онлайн и офлайн-форматах. Жители с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности обращались до эфира к специалистам, которые работали на площадке районного дворца культуры и искусств «Конда» в Междуреченском и помогали решать запросы граждан. На вопросы, поступавшие в социальных сетях, ответы давались до и во время прямой линии.
«План нашей встречи построен на ваших поручениях по развитию района, — обратилась глава региона к жителям юга автономного округа. — Итогом работы консультационных площадок и нашего разговора сегодня должно стать принятие решений в интересах людей».
На консультационных площадках работали глава района Андрей Мухин, сотрудники отраслевых ведомств правительства автономного округа, администрации района, специалисты центра управления регионом.
Модераторами прямой линии стали ответственный секретарь газеты «Кондинский вестник» Ольга Афонина, общественный деятель, представитель федерации пейнтбола Кондинского района Алексей Густов, студентка Междуреченского агропромышленного колледжа, победитель грантового конкурса комьюнити-форума УрФО «Утро» в 2022 году Арина Бедрина. Эфир сопровождала сурдопереводчик Ирина Баянова.
Ремонт дорог, стихийные свалки, уборка территорий — ключевые темы, волнующие жителей Кондинского района, исходя из данных тепловой карты центра управления регионом.
Житель Междуреченского Николай Семенов обозначил необходимость ремонта дороги и канализационного колодца в районе прилегающего к стадиону переулка Школьного. Глава Кондинского района Андрей Мухин заверил, что работы по ремонту колодца будут выполнены через неделю, ремонт дорожного покрытия запланирован на 2023 год.
Говоря о перспективах газоснабжения в муниципальном образовании, глава региона отметила, что жителям всех муниципалитетов региона должны быть предложены условия обеспечения теплом и светом по бюджетным тарифам.
«С председателем правлением ПАО “Газпром” Алексеем Борисовичем Миллером достигнута договоренность об изменении региональной программы газоснабжения и газификации с целью включения в неё ряда муниципалитетов, в числе которых и Кондинский район. Речь идёт о сетевом и сжиженном газе. Какой из них максимально приемлем, будет зависеть от размера платежей», — обозначила Наталья Комарова.
По поводу строительства объектов в населенных пунктах Кондинского района жителями было задано много вопросов. Комментируя ответы главы муниципального образования, Наталья Комарова сказала, что в структуре правительства создан департамент пространственного развития. «Не во всех муниципальных образованиях имеются специалисты необходимого уровня для принятия эффективных решений и грамотной градостроительной политики. Департамент будет сопровождать вашу работу в этом направлении», — отметила глава региона.
Также жители интересовалась перспективами решения проблемы водоснабжения, вопросами, связанными с безнадзорными животными. Губернатор дала поручению своему заместителю Ольге Литовой разработать документ, регламентирующий ответственность и меры поощрения граждан в сфере содержания домашних животных.
Директор Междуреченской средней школы Сергей Росляков обозначил необходимость расширения инфраструктуры детского летнего лагеря. «В этом году у нас отдыхали дети из Макеевки, им здесь очень понравилось. Лагерь пользуется популярностью, поэтому наполняемость по-прежнему остаётся максимальной», — сказал Сергей Росляков.
«Мы не ошиблись в выборе приоритетов работы на 2023–2024 годы, среди которых создание условий для детского отдыха, — отметила губернатор. — Спасибо, что приняли детей из Макеевки, мы получили обратную связь: все довольны». Глава региона дала поручение главам муниципальных образований автономного округа подготовить предложения по развитию инфраструктуры детского отдыха.
Ряд вопросов Наталье Комаровой был задан при подключении жителей Кондинского района, собравшихся для участия в прямой линии во дворце культуры пгт. Междуреченского.
Председатель некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей Кондинского района» Екатерина Камышева поблагодарила главу региона за увеличение меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса. Решение, принятое правительством Югры в этом году, увеличило с 300 до 500 тысяч рублей сумму компенсации из окружного бюджета затрат на приобретение оборудования. Екатерина Камышева привела в пример работу пекарни в Междуреченском, владелец которой воспользовался такой поддержкой.
«Мера поддержки бизнеса утверждена правительством Югры на 2023–2025 годы, — прокомментировала Наталья Комарова. — Это был запрос бизнеса».
Пекарня, открытая в мае индивидуальным предпринимателем Еленой Степановой, выпускает хлеб и хлебобулочные изделия, большим спросом пользуется заказ пиццы. Присутствовавшие в зале жители поселка подтвердили, что линейка выпускаемой в пекарне продукции востребована жителями.
«Выпечкой хлеба и кондитерских изделий занимаюсь уже несколько лет, в этом году расширила производство. Стараемся идти в ногу со временем, обновляем оборудование, следуем запросам жителей», — сказала Елена Степанова.
Жительница Междуреченского Екатерина Качур в ходе онлайн-встречи поделилась опытом создания линейки крафтовой косметики: «Я переехала из Тюмени на родину в Югру и решила заняться производством косметики на основе местного сырья. Линейка средств, которые я разрабатываю, оказалась востребованной, дело начало приносить доход. В будущем хотелось бы чаще участвовать со своей продукцией в ярмарках, представлять её на маркетплейсе Made in Ugra».
В этом году в Междуреченском завершен второй этап реализации проекта «Ах, Конда — набережная нашего будущего». Во время прямого включения жительница Междуреченского, мама двоих детей Екатерина Мустафина показала новую достопримечательность посёлка — преобразившийся в этом году берег реки Конды.
«Склон очищен от кустарника, отремонтировано ограждение, построены тротуары из брусчатки, новая лестница. Теперь набережная освещена и стала одним из любимых мест для прогулок с детьми и фотосессий».
Благодаря инициативному бюджетированию в Междуреченском также реализован проект «Безопасный маршрут» по строительству тротуара на улице Луначарского к детскому саду «Красная Шапочка».
Также жители Кондинского района рассказали, что в Междуреченском завершено благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на улице Кедровой. Эта работа началась в прошлом году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На дворовых территориях построены тротуары, установлены скамейки, тренажёры, модернизировано уличное освещение. Этим летом возведены спортивная, игровая, детская площадки.
«Видим, что механизмы по благоустройству общественных территорий востребованы, в них участвуют жители, — отметила Наталья Комарова, подводя итог встречи. — Важно, чтобы к нам переезжали не только из Тюмени, но и из Москвы, Рио-де-Жанейро и других уголков мира, как в лучшее место на земле. Энергии у жителей Кондинского района хватает, добавьте к этому профессионализм и знания, чтобы достигать поставленных целей».
Отметим, на все вопросы, не вошедшие в эфир прямой линии, будут даны ответы специалистов органов власти, профильных ведомств и служб. Все поручения разместят в прямом доступе для общественного контроля.
После встречи консультационные площадки продолжали работу до последнего вопроса посетителей.
Встреча транслировалась в прямом эфире на страницах главы региона https://vk.com/nv__komarova, https://ok.ru/nv.komarova и официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra.