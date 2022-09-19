В Югре начинается сезон охоты на местную дичь

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Осень — время года, которое югорчане предпочитают проводить на природе. Это по-настоящему благодатный сезон: насекомые не докучают, а природа становится особенно красивой и щедрой. Многие ходят в лес за грибами, ягодами, шишками.
Напоминаем, какие сроки охоты на местную дичь установлены в осенний сезон.
Сроки охоты на копытных животных:
Кабан — с 1 июня по 28 февраля.
Лось — с 15 сентября по 10 января. Взрослые самцы — с 1-го по 30 сентября.
Сроки охоты на медведя:
Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря.
Сроки охоты на пушных зверей:
Белка — с 15 октября по 28 февраля.
Барсук — с 15 августа по 31 октября.
Норка — с 15 октября по 28 февраля.
Лисица — с 15 сентября по 28 февраля.
Росомаха — с 15 октября по 28 февраля.
Ондатра — с 10 сентября по 28 февраля.
Куница — с 15 октября по 28 февраля.
Песец — с 1 октября по 31 марта.
Соболь — с 15 октября по 28 февраля.
Заяц-беляк — с 15 сентября по 28 февраля.
Горностай — с 15 октября по 28 февраля.
Волк — с 1 августа по 31 марта. Колонок — с 15 октября по 28 февраля.
Выдра — с 1 октября по 28 февраля.
Рысь — с 15 октября по 28 февраля.
Сроки охоты на пернатую дичь:
Водоплавающая дичь (утки, гуси) — со второй субботы августа по 31 декабря (в течение единого непрерывного срока не менее 90 дней), в том числе с подружейными собаками.
Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гаршнеп, турухтан, чибис, кроншнеп) — со второй субботы августа по 31 декабря (в течение единого непрерывного срока не менее 90 дней). С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, — с 25 июля по 25 ноября.
Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик) - с третьей субботы августа по 28 февраля (в течение единого непрерывного срока не менее 120 дней). С подружейными собаками — с 5 августа по 28 февраля.
Белая куропатка — с третьей субботы августа по 20 апреля.
Серая ворона — в период охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую дичь.
Чтобы не потеряться во время охоты, следует соблюдать несколько правил. Для начала расскажите о своем походе близким и заранее изучите по карте место, куда собираетесь идти. Возьмите заряженный телефон, нож, фонарик, зажигалку, воду и запас калорийных продуктов. Не отходите далеко от дороги.
Если все-таки заблудились, а связи нет — остановитесь. Постарайтесь вспомнить, откуда пришли. Сконцентрируйтесь: не слышно ли криков, шума машин или лая собак? Звуки цивилизации помогут в поиске дороги. Не можете найти ориентир — найдите воду и двигайтесь вниз по течению.
Если уверены, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер и пойте песни. По дыму и голосу найти человека легко. Для ночлега сделайте постель из лапника. Костер желательно поддерживать всю ночь — киньте туда пару толстых веток.
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