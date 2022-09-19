«Экспортер года». Окружной кардиологический диспансер – призёр Всероссийской премии

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Единая окружная комиссия конкурса «Экспортер года» определила победителей в Уральском федеральном округе. В комиссию вошли представители федеральных министерств, Центров поддержки экспорта и предпринимательских объединений.
Всего на конкурсе было представлено 17 номинаций. Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» стал единственным медицинским учреждением, занявшим призовое место. Учреждение признано экспортёром года в сфере услуг в Уральском федеральном округе и заняло второе место.
Стоит добавить, что кардиоцентр является пилотной площадкой регионального проекта по экспорту медицинских услуг. В 2021 году в клинике получили помощь более 2,5 тысяч иностранных граждан.
Справочно: Всероссийская премия учреждена Правительством РФ и присуждается организациям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг.