Уже через 2 дня стартует XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь»

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Уже через 2 дня стартует XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь»

Уже через 2 дня стартует XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь»

Участники Форума обсудят лучшие социальные практики, направленные на развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания с учетом потребностей семей с детьми и обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. На форуме расскажут, как оказать помощь ребенку с психоэмоциональной травмой и справиться с деструктивным поведением в подростковой среде.

К трансляциям мероприятий можно присоединиться на сайте: https://clck.ru/325Fbk

С 21 по 23 сентября 2022 года на базе Ресурсного центра развития социального обслуживания будет работать региональная выставочная площадка Форума.

Ознакомиться с программой можно на сайте: https://clck.ru/zp2U7.

Мероприятия выставочной площадки будет транслироваться онлайн.

Присоединиться к трансляциям можно по ссылкам: 
21 сентября - Профессиональная площадка «Реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья»: https://clck.ru/325F8M
22 сентября - Профессиональная площадка «Благополучие и безопасность ребенка»: https://clck.ru/325F8r
23 сентября - Профессиональная площадка «Эффективные подходы к оказанию помощи семьям с детьми»: https://clck.ru/325F9E

Приглашаем принять активное участие в Форуме! Не пропустите главное профессиональное событие осени!

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Пнд, 19/09/2022 - 13:29

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