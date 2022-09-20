В Москве откроется выставочный проект «Сердце Югры»

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С 27 сентября, в День туризма в павильоне «Космос» ВДНХ в Москве будет представлен фотопроект Олега Зотова «Сердце Югры».
Открытие выставки в Москве приурочено к подведению годовых итогов реализации соглашения между правительствами Москвы, Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ». Основная задача документа – вывести сотрудничество в сфере туризма между столицей и автономным округом на новый уровень развития.
Выставочный проект также приурочен к Году культурного наследия народов России и Году председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021–2023 годах.
Экспозиция выставки состоит из 40 фотопанно с портретами, образами и символами, которые позволят жителям и гостям Москвы познакомиться с красотой и самобытностью Югры. В фотосюжетах - Приполярный Урал и гора Нер-Ойка, реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, портреты коренных жителей Югры – народов ханты и манси.
Фотовыставку «Сердце Югры» будет сопровождать масштабная информационная кампания о туристических возможностях Югры с размещением баннеров о регионе на городских медианосителях и стендах.
Все посетители выставки смогут поучаствовать в онлайн-викторине «Сердце Югры» и выиграть путешествие в автономный округ.
Напомним, что первое экспонирование выставочного проекта «Сердце Югры» состоялось в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга и стало одним из ключевых культурных событий XXV Петербургского международного экономического форума.