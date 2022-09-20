В Югре стартовал национальный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

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В Югре стартовал национальный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Югра проводит подготовительный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Делегация автономного округа представлена 38 конкурсантами по 16 основным и 13 дополнительным компетенциям в очно-дистанционном формате. Первая компетенция «Электромонтаж» стартовала 19 сентября, в Нижневартовском политехническом колледже.

Завершатся соревнования в очно-дистанционном формате 28 сентября. Итоги национального чемпионата «Абилимпикс» 2022 года будут подведены по окончании очного этапа в конце октября в Москве.

Напомним,  Ханты-Мансийский автономный округ  с 2016 года принимает активное участие в движении «Абилимпикс».  В апреле 2022 года в региональном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 212 конкурсантов, которые соревновались по 30 компетенциям на восьми площадках учреждений общего и профессионального образования городов Нижневартовска и Сургута в очном режиме и на 9 удаленных площадках в дистанционном режиме.

Заместитель директора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк отметил, что сегодня остро стоит необходимость не только помочь людям с инвалидностью выбрать доступную, интересную и нужную профессию, овладеть ею, но и трудоустроиться и успешно трудиться в рабочем коллективе.

«Задачами движения “Абилимпикс” в Югре  являются  привлечение как государственных, так и внебюджетных инвестиций в профессиональное образование участников движения, создание условий  для  гражданского участия людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в современном обществе, развитие их личностной и творческой самореализации», — сообщил Александр Гомзяк.

Руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Елена Шемелина добавила, что движение в автономном округе растёт благодаря поддержке руководства региона, экспертного сообщества, самих участников чемпионата, которые в полной мере демонстрируют свой талант и профессиональные навыки. «За успехами участников с интересом следят потенциальные работодатели. Региональные чемпионаты и мероприятия движения “Абилимпикс” в Югре являются  агрегатором профессионального развития  и дальнейшего трудоустройства участников,  способствуют  развитию организации взаимодействия, обмена идеями и опытом в профессиональном обучении и дальнейшей стажировке», — подчеркнула руководитель центра.

admhmao.ru

Втр, 20/09/2022 - 16:54

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