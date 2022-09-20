Напоминаем! Способ получения набора социальных услуг нужно определить до 1 октября!

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Отделение ПФР по ХМАО-Югре напоминает федеральным льготникам, что до 1 октября текущего года они могут распорядиться, в каком виде получать социальные услуги в 2022 году - непосредственно услуги или их денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Федеральным льготникам, которые не изменили своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг, обращаться не нужно. Ранее поданное их заявление будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока они не изменят своё решение и не подадут заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг. НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. Федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут получать льготы в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Стоимость набора социальных услуг в 2022 году составляет 1313,44 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть – 1011,64 руб., санаторно-курортная часть – 156,50 руб., транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) – 145,30 руб. Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется с 1 февраля.
Обращаем особое внимание, что заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то обращаться в Пенсионный фонд ХМАО-Югры не надо.
Напомним, на текущую дату более 77 тысяч югорчан, являются федеральными льготниками и получают набор социальных услуг на сумму 50,5 млн. рублей .
Заявление о выборе формы предоставления НСУ можно подать до 1 октября текущего года через Личный кабинет на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также в МФЦ. Для федеральных льготников наиболее удобно обращаться в ПФР именно через Личный кабинет на сайте ПФР, не посещая клиентские службы ОПФР по ХМАО-Югре и офисы МФЦ. Большинство федеральных льготников – это инвалиды, и возможность подать заявление удаленно является оптимальной формой для обращения в госорганы.
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре