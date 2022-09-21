На одном из стойбищ Берёзовского района появился не только интернет, но и солнечные батареи

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До стойбища Александра Голошубина нелегко добираться в любое время года, поэтому вопрос связи здесь всегда был очень актуален. Зимой жители добираются из Сосьвы на снегоходах, а летом по воде.
В 2021 году в рамках проекта «IT-стойбище» на этом стойбище была установлена точка доступа в интернет. Источником электроэнергии был бензиновый генератор, работа которого не могла обеспечивать постоянное питание для оборудования связи.
По обращению Александра Голошубина сотрудники Депинформтехнологий Югры провели комплекс работ для обеспечения бесперебойной работы оборудования.
В сентябре 2022 года на этой территории традиционного природопользования установлена и запущена в работу система автономного электроснабжения с использованием солнечных панелей и накопительных аккумуляторов. Возможность для жителей стойбища обеспечена Правительством автономного округа за счет средств государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Уникальный проект «зелёное IT-стойбище» является первым в нашем округе. Через полгода, весной 2023 года будет проанализирована работа системы автономного электроснабжения и сделаны выводы о целесообразности её дальнейшего распространения на «IT-стойбищах» Югры.
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