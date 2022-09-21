Перинатальный центр Окружной клинической больницы стал лучшим в стране

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В городе Сочи прошёл XVI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».
Это ежегодное крупнейшее мероприятие, которое собирает лучших врачей акушеров-гинекологов и врачей-неонатологов со всей страны. Программа мероприятия была чрезвычайно насыщенной – свыше 738 докладов, многочисленные школы и мастер-классы, лекции, дискуссии и круглые столы, обсуждения клинических рекомендаций. За 4 дня на мероприятии зарегистрировалось 3334 участника, представляющих 8 стран, 79 регионов и 346 городов. Всего было 7266 онлайн-участников. Состав экспертов был поистине «звёздным».
Команда специалистов Окружной клинической больницы также была среди участников масштабного мероприятия и представила несколько докладов. Заместитель руководителя больницы Денис Никитин рассказал об успешном опыте лечения беременной с COVID-19, заместитель руководителя по акушерству и гинекологии Елена Васильковская с профессором Ханты-Мансийской медицинской академии Анжеликой Каспаровой выступили с презентацией о снижении материнской смертности с учётом территориальной специфики региона, заведующая клинической лабораторией Ольга Кузьмина сделала доклад на тему: «Работающий скрининг – задача в три действия».
В рамках семинара на добровольной основе ежегодно проводится рейтинг перинатальных центров. Желающие принять участие в данном рейтинге, заполняют анкету, в которой указывается более 50 показателей. Члены жюри проводят компьютерную обработку данных, дополнительно высчитывая еще порядка 200 показателей, после чего присваиваются баллы и выводится рейтинг перинатальных центров.
В этом году организаторами семинара принято решение сделать две номинации в рейтинге «Лучший региональный перинатальный центр» и «Лучший городской перинатальный центр».
Окружная клиническая больница впервые приняла участие в данном конкурсе и сразу заняла первое место в номинации «Лучший городской перинатальный центр»!
Уже почти 20 лет перинатальный центр больницы оказывает помощь беременным, роженицам и новорождённым малышам не только Ханты-Мансийска, но и женщинам высокой группы риска западной медицинской зоны. А эта зона имеет свои особенности. Прежде всего, это очень большая территория – около половины округа. Кроме этого, населённые пункты сильно разбросаны. Зачастую это труднодоступные зоны Югры, где отсутствуют дороги. Доставка женщин и детей в Ханты-Мансийск и обратно осуществляется совместно с Центром медицины катастроф санитарным авиатранспортом.
«Ежегодно в западной медицинской зоне рождается более 4000 тысяч детей. И половина из этих детей рождается в нашем перинатальном центре», – рассказывает заместитель руководителя больницы по акушерству и гинекологии Елена Васильковская.
При составлении рейтинга перинатальных центров страны членами жюри учитывались показатели работы за 4 года. И основными показателями для учреждений родовспоможения являются показатели материнской, младенческой и перинатальной смертности. При этом, оцениваются показатели не только перинатального центра, но и всего региона, за который отвечает перинатальный центр.
«В последние годы наша страна добилась значительного снижения материнской и детской смертности. Исключением стали последние годы. Это связано, конечно, с распространением новой коронавирусной инфекции. Особенно тяжелым стал 2021 год, когда был распространён штамм вируса «Дельта», – говорит Елена Николаевна. – У нас же в западной медицинской зоне, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, не зарегистрировано ни одного летального случая. Кроме того, у нас материнская смертность вообще отсутствует с 2015 года».
Показатели перинатальной и младенческой смертности по западной зоне также ежегодно с позитивной динамикой и ниже аналогичных показателей по России за 2021 год.
«Получив награду, я ощутила не только большую гордость за наш перинатальный центр, но и большую ответственность! Хочется стараться еще лучше и еще больше. Я благодарю весь наш коллектив, а это не только перинатальный центр. Мы тесно работаем со специалистами нашей больницы самых разных направлений: хирурги, терапевты, инфекционисты и многие другие врачи активно помогают нам. Отдельные слова благодарности я выражаю нашим единомышленникам из Ханты-Мансийской медицинской академии, всем коллегам из западной медицинской зоны и, конечно же, большое спасибо нашему руководителю Елене Ивановне Кутефа и Департаменту здравоохранения Югры! Вместе мы смогли выстроить рабочий процесс таким образом, где каждый на своем месте вносит вклад в единое важное дело – сохранение здоровья и жизней мам и малышей. Пусть эта награда послужит нам дополнительной мотивацией на пути к самосовершенствованию», – отметила Елена Васильковская.
Информация Депздрава Югры