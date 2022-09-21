Югорчане смогут сделать 10 000 шагов к жизни

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2 октября общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» запускает Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни». Принять в ней участие сможет каждый желающий.
Для этого участнику необходимо скачать мобильное приложение «Человек идущий» (доступно для всех устройств) и пройти не сложную регистрацию. Далее в разделе «Команды» выбрать «10 000 шагов к жизни» и отправить запрос на присоединение к команде.
В день акции необходимо пройти по маршруту здоровья 10 000 шагов и убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов. По завершению акции всем участникам, прошедшим установленную норму шагов, будут направлены памятные сертификаты, а также подарки от Сервиса монетизации двигательной активности GreenEgo.
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