Югорчане смогут сделать 10 000 шагов к жизни

  • Русский
Югорчане смогут сделать 10 000 шагов к жизни

2 октября общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» запускает Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни». Принять в ней участие сможет каждый желающий.

Для этого участнику необходимо скачать мобильное приложение «Человек идущий» (доступно для всех устройств) и пройти не сложную регистрацию. Далее в разделе «Команды» выбрать «10 000 шагов к жизни» и отправить запрос на присоединение к команде. 

В день акции необходимо пройти по маршруту здоровья 10 000 шагов и убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов. По завершению акции всем участникам, прошедшим установленную норму шагов, будут направлены памятные сертификаты, а также подарки от Сервиса монетизации двигательной активности GreenEgo.

Информация Депспорта Югры

Ср, 21/09/2022 - 14:48

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.