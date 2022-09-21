В Югре определят отца года

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Первая региональная премия «Отец года» стартовала в Югре.
Ее организаторами выступили Ханты-Мансийское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» и региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества «Отечество».
Премия нацелена на укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.
Претендовать на получение премии может любой отец, проживающий в Югре и воспитывающий одного и более детей, в то время как выдвигать номинантов могут все желающие: дети, жены, близкие, друзья, коллеги. Заявки принимаются на сайте отец-года.рф до 30 сентября.
В ходе второго этапа, который пройдет с 1 по 15 октября, югорчане путем онлайн-голосования определят наиболее достойных звания «Отец года» номинантов. Церемония награждения состоится 16 октября, в День отца. Победитель получит звание «Отец года-2022» и 300 тысяч рублей.
Помимо этого, в рамках первой региональной премии проводится конкурс рассказов «Однажды мой папа...». Жителям автономного округа предлагается поделиться трогательными, забавными воспоминаниями, интересными семейными традициями, связанными с их отцами. Авторы 10 лучших по мнению югорчан историй получат ценные призы и памятные сертификаты. Рассказы принимаются на сайте Премии до 30 сентября. Голосование начнется 1 октября и продлится до 15 октября. Итоги Конкурса подведут 16 октября на торжественной церемонии премии «Отец года»
Более подробная информация размещена на официальном сайте первой региональной премии «Отец года».
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры