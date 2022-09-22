В Белоярском районе звучали песни на разных языках…

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16-18 сентября в городе Белоярском в третий раз состоялся Фестиваль культуры коренных народов мира «Сияние Севера». Он проходил в рамках празднования Дня Белоярского района. Сюда съехались участники со всей России, пропагандирующие культуру коренных народов России, Белоруссии, Грузии, Армении, Мексики и Доминиканской Республики.
Торжественное мероприятие ко Дню Белоярского района началось в Центре культуры и досуга «Камертон». Глава района Сергей Маненков в приветственной речи отметил: «Сегодня мы чествуем ветеранов и первопроходцев – тех, чьими руками строился и на чьих глазах вырос наш любимый район. Мы продолжаем ваше дело. У нас много планов, которые мы обязательно реализуем. Сегодня этот праздник для вас!»
Во второй день празднования, 17 сентября, фестиваль собрал жителей и гостей города на набережной «Сэй пан» («Песчаный берег»), где звучали песни на хантыйском языке в исполнении фольклорной студии «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), на мансийском языке прозвучал рэп в исполнении Евгения Анямова.
Хантыйский поэт-сказитель прочёл авторское стихотворение «Рассказы жителя Машпан».
Кроме этого, звучали песни на белорусском языке, которые исполняли Мария Ковалёва, Александр Федченко и Алексей Синица.
Песни на грузинском языке исполнил Мураз Шамоев, армянская музыка и песни прозвучали в исполнении Наири Мусоян и Артак Антонян.
Своими яркими выступлениями фестиваль украсили оркестр «Procuban» (Доминиканская Республика) и фееричное мексиканское шоу «Mariachi Mexico».
В воскресенье, 18 сентября, гостей в музее «Касум ёх» («Люди Казыма») познакомили с традиционной культурой коренных народов Белоярского района – ханты, ненцы и коми-зырян. Затем гости фестиваля познакомили со своим творчеством жителей сёл Лыхма и Верхнеказымский.
Людмила Гурьева