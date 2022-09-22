Пенсионный фонд заключил соглашения со 108 банками, чтобы упростить семьям распоряжение маткапиталом на улучшение жилищных условий

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Семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, могут распорядиться средствами для улучшения жилищных условий без посещения клиентских служб Пенсионного фонда. Для удобства граждан ПФР заключил соглашения об информационном обмене со 108 кредитными организациями, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться мерой поддержки. Взаимодействие уже налажено с рядом отделений Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и многих других кредитных организаций.
В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.
В этом году каждая четвертая семья, решившая направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, воспользовалась удобным способом подачи заявления о распоряжении средствами непосредственно через банк, в котором оформляется кредит.
Напомним, направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение кредитов и займов на покупку или строительство жилья. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре