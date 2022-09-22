Занятия по отработке действий при пожаре провели росгвардейцы с МЧС в Югре

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Занятия по отработке действий при пожаре провели росгвардейцы с МЧС в Югре

В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в пожарно-тактических занятиях по тушению условного пожара с привлечением сил и средств МЧС.

По легенде, пожар произошел в подвальном помещении здания тероргана. На занятии росгвардейцы отработали порядок обнаружения и сообщения информации о возгорании в пожарную охрану, организации эвакуации людей, секретной документации, оружия и боеприпасов из здания, проведения первоочередных мероприятий личным составом пожарного расчета Росгвардии по локализации очага до прибытия пожарных подразделений, поиск и спасение людей на пожаре, локализация и тушение самого пожара.

Все поставленные задачи занятий реализованы в полном объеме.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Чт, 22/09/2022 - 15:30

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