Вернулись домой с заслуженными наградами

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Вернулись домой с заслуженными наградами

Как приятно возвращаться домой всегда с наградами, особенно если они всероссийского масштаба, будет двойне приятней, если встречают вас с почестями. Так, накануне глава Берёзовского района Павел Артеев встретился с воспитанниками Саранпаульской национальной школы искусств. Ребята с народного фольклорного коллектива «Салы лёнгх» побывали в Москве, где поучаствовали в Международном фестивале выставке-ярмарке «Сокровища Севера». Это мероприятие проходит 17 раз, и его участники с просторов Сибири, Севера и Дальнего Востока заявляются на различные конкурсные программы.

Так, фольклорный детский ансамбль «Салы лёнгх» из Саранпауля Берёзовского района, вернулся домой с несколькими наградами. В конкурсной программе «Кочевье Севера» в номинации «Вокально-инструментальное творчество» среди детей воспитанники национальной школы искусств завоевали первое место, второе место было у взрослой группы. А один из учеников, Николай Гоголев, стал победителем в конкурсе «Вокал (сольное исполнение традиционной песни, дети)».

Команду Югры на мероприятиях представили более 60 человек. Одни передавали свой опыт в народных художественных промыслах, другие показывали песенные и танцевальные традиции обских угров. Кроме этого, наши земляки вкусно угощали, показали красивые наряды северных народов в современном модном тренде и тоже привезли с выставки-ярмарки специальные призы и призовые места.

В копилке народных мастеров и мастериц из соседнего Белоярского района несколько дипломов и призов. Юрий Тарлин из села Казым в конкурсе «Лучшее произведение национального народного творчества» вышел на первое место в номинации «Изделия из кожи (Ровдуга, рыбья кожа)». В номинации «Вышивка, меховая мозаика» второе место у Татьяны Пяк из деревни Нумто. Елена Федотова, директор этнокультурного центра «Касум ёх», в кулинарном фестивале «Мать. Земля. Коренные народы» в номинации «Хлеб. Сладости. Напитки» стала обладательницей второго места. Ещё две конкурсантки из Белоярского района получили заслуженные награды. За «Лучшее произведение национального народного искусства» в номинации «Художественная обработка бересты» обладателем диплома первой степени признана Аксинья Ерныхова из села Казым. Специальный приз  «За сохранение национальных традиций» в номинации «Вышивка и изделия из бисера» вручили Ольге Обатиной из деревни Нумто.

Порадовал зрителей коллектив театра костюма концертно-театрального центра «Югра-Классик», который за возрождение традиций национального костюма КМНС стал обладателем Гран-при фестиваля этнического костюма «Полярный стиль». Коллекция театра  «Я. Семья. Югра. Россия» под руководством Елены Скакун по мотивам картин югорского художника Геннадия Райшева в номинации «Лучший современный костюм с этническими элементами» взяла первое место.

Были и другие награды среди участников фестиваля. В целом по итогам конкурса «Лучшая региональная экспозиция» югорчане отмечены дипломом первой степени. Второе место получила делегация Ямало-Ненецкого автономного округа, третье – у Камчатского края. Победу в конкурсе одержала команда Сахалина и им вручили Гран-при. 

Тамара МЕРОВА

Чт, 22/09/2022 - 15:49

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