Борис Хохряков поздравил избранного Председателя Думы Тюменской области

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Борис Хохряков поздравил избранного Председателя Думы Тюменской области

Сегодня в Тюмени состоялось одиннадцатое заседание Думы Тюменской области, на котором избран Председатель парламента. Им стал Фуат Сайфитдинов. От себя лично и депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры своего коллегу поздравил Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.

«Оказанное Вам доверие является свидетельством высокой оценки Вашей многолетней плодотворной деятельности в органах исполнительной и законодательной власти, накопленного профессионального опыта, – отметил Борис Хохряков.  –  Вместе с депутатами, которым предстоит трудиться под Вашим началом, Вы продолжите работу по формированию и совершенствованию правовой базы Тюменской области, взаимодействию с избирателями, сверяя шаг с требованиями времени».

Борис Хохряков выразил уверенность, что и в дальнейшем будет продолжено развитие отношений между Думой Югры и областным парламентом, основанных на дружбе, взаимном уважении и доверии. 

Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа

Пт, 23/09/2022 - 12:14

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