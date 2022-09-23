Борис Хохряков поздравил избранного Председателя Думы Тюменской области

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Сегодня в Тюмени состоялось одиннадцатое заседание Думы Тюменской области, на котором избран Председатель парламента. Им стал Фуат Сайфитдинов. От себя лично и депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры своего коллегу поздравил Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.
«Оказанное Вам доверие является свидетельством высокой оценки Вашей многолетней плодотворной деятельности в органах исполнительной и законодательной власти, накопленного профессионального опыта, – отметил Борис Хохряков. – Вместе с депутатами, которым предстоит трудиться под Вашим началом, Вы продолжите работу по формированию и совершенствованию правовой базы Тюменской области, взаимодействию с избирателями, сверяя шаг с требованиями времени».
Борис Хохряков выразил уверенность, что и в дальнейшем будет продолжено развитие отношений между Думой Югры и областным парламентом, основанных на дружбе, взаимном уважении и доверии.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа